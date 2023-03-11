Priyanka Chopra: Kariyerimde ilk kez eşit işe eşit ücret aldım

"ADİL OLAN BU"

Chopra, "22 yıldır eğlence sektörüne hizmet veriyorum, 70'ten fazla filmde ve iki televizyon dizisinde yer aldım. Ama Citadel, benim kariyerimde eşit ücret aldığım ilk yapım oldu" diye konuştu.

Chopra, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her zaman aynı yatırımı ve çalışmayı yapmama rağmen hep daha az kazandım. Ama Amazon Stüdyoları, 'Bu senin hak ettiğin miktar, başrolleri paylaşıyorsunuz, adil olan bu' dedi bana. Ve ben de 'Evet, bu adil' diye cevap verdim."

Chopra, Citadel dizisinde Richard Madden ile başrolleri paylaşıyor.