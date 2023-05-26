Priyanka Chopra yaşadığı travmayı anlattı: Nesneleştirdim

Yönetmen, Chopra’nın hemen önünde stiliste onun iç çamaşırlarıyla kalması için ısrar ettiğinde durum üzücü bir hal aldı.

Priyanka Chopra hislerini “insanlıktan çıkarıcı bir andı” olarak nitelendirirken sanata katkıda bulunan bir oyuncu olmak yerine nasıl nesneleştirildiğini ve reddedildiğini, yalnızca bir metaya indirgendiğini hissettiğini belirtti.