Priyanka Chopra yaşadığı travmayı anlattı: Nesneleştirdim

Hem Bollywood'un hem de Hollywood'un en ünlü yıldızlarından olan Priyanka Chopra, The Zoe Project’e geçmiş yıllarda karşılaştığı rahatsız edici bir olayı anlattı.
"Bu 2002 veya 2003 yılında olabilir" diye sözlerine başlayan Chopra, bir filmde gizli ajan olarak rol aldığından bahsetti.
Rolünü anlatan ünlü isim, “Gizliyim, erkeği baştan çıkarıyorum -belli ki kızlar gizli görevdeyken bunu yapıyor. Ama adamı baştan çıkarıyorum ve her seferinde bir parça giysi çıkarmam gerekiyor” dedi.
Yönetmen, Chopra’nın hemen önünde stiliste onun iç çamaşırlarıyla kalması için ısrar ettiğinde durum üzücü bir hal aldı.
Priyanka Chopra hislerini “insanlıktan çıkarıcı bir andı” olarak nitelendirirken sanata katkıda bulunan bir oyuncu olmak yerine nasıl nesneleştirildiğini ve reddedildiğini, yalnızca bir metaya indirgendiğini hissettiğini belirtti.
Yaşadıklarını kabullenemeyen Chopra, birkaç gün sonra yapımdan ayrıldı. Ancak babasının ısrarı üzerine yapılan harcamaları kendi cebinden karşıladı.
Chopra, projeden ayrılmasının ana nedenini de “Yönetmenle her gün yüzleşme düşüncesi dayanılmaz hale geldi” şeklinde anlattı.
Öte yandan Priyanka Chopra, geçtiğimiz aylarda Bollywood (Hint Sineması) tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğini belirtmiş ve "Sektörde bir köşeye itilmiş gibiydim" demişti.
Bollywood'daki insanlarla anlaşamadığını "Bana pek çok sebepten rol vermiyorlardı. Kimseyle anlaşamıyordum. Bu işleyişten çok sıkılmıştım" sözleriyle ifade eden ünlü isim, bir süre şarkıcılık yaptıktan sonra Hollywood'a adım atmıştı.