Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 11:20 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 11:35

Ünlü tenis oyuncusu Rafael Nadal ve eşi Maria Perello ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 1

İspanyol tenis oyuncusu  ve 3 senedir evli olduğu Maria Perello bebek bekliyor.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 2

BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR

36 yaşındaki sporcu, Palme de Mallorca’da gerçekleştirdiği basın toplantısı esnasında eşi Mery ‘Xisca’ ile ilk bebeklerini beklediklerini paylaştı.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 3

"BABA OLACAĞIM"

27 Haziran’da başlayacak olan Wimbledon’da oynayacağını paylaşan Nadal, “Her şey yolunda giderse baba olacağım” ifadelerini kullandı.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 4

Profesyonel hayatıyla hep göz önünde olduğunu belirten sporcu, bu müjdeli haberi vermek için bir süre beklediğini söyledi. 

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 5

"NE DEĞİŞECEK BİLMİYORUM"

Sporcu, “Hayatımda ne değişecek bilmiyorum çünkü bu konuyla ilgili çok fazla deneyimim yok ama profesyonel hayatımın değişeceğini sanmıyorum” açıklamalarında bulundu.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 6

14 YIL SONRA EVLENDİLER

Nadal ve Perello, 2019 ekim ayında 14 yıllık birliktelerini evlilik ile taçlandırmıştı.

Rafael Nadal ve eşi Maria Perello'dan bebek müjdesi - 7

22. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Rafael Nadal, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon olmuştu. Fransa Açık'ta 14. şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

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