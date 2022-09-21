Rap şarkıcısı Sefo ile sosyal medya fenomeni Fevzi aynı sahnede buluştu

SEFO MİKROFON HEDİYE ETTİ

Kendisini Ataşehir’e davet ederek Sefo ile bu unutulmaz gecenin yaşanmasına vesilen olan Ataşehir Belediye Başkanı’na teşekkür eden Fevzi, “Ataşehir’de olduğum ve Sefo ile aynı sahneyi paylaştığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sefo da bu buluşmadan duyduğu mutluluğu belirterek Fevzi’ye hayatında başarılara diledi ve bu anlamlı gün için kendisine mikrofon hediye etti. Ardından Başkan İlgezdi, Festivale katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu sahneye davet ederek Sefo’ya hep birlikte çiçek ve plaket takdim ettiler.