Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor

İnsan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz gibi suçlamalarla gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor.

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 1

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) başı dertte. Birden fazla suçlamayla adından söz ettiren rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapılmıştı. Hakkında cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçinin evinden birçok kanıt toplandı.

Rapçi ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 2

OĞLUNA TACİZ SUÇLAMASI

Şimdi de ünlü rapçinin oğlu Christian "King" Combs, cinsel taciz suçlamasıyla gündeme geldi.

Grace O'Marcaigh, Combs'ın 2022 yılında St. Martin'de bir yatta kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 3

Yatta görevli olarak çalışan kadın, Combs'ın kendisine içki teklif ettiğini ve sert bir şekilde kolundan çektiğini söyledi.

Dava belgelerine göre, tacize uğrayan görevli kadın yaşananları kaptana bildirdi ama Combs'ın babası Sean Diddy, yüklü bir bahşiş vererek kaptanın konuşmasına engel oldu.

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 4

SEVGİSİLİNDEN SUÇLAMA

Öte yandan asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuştu ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Henüz 19 yaşındayken Sean Combs'un sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalayan Cassie, dava dilekçesinde, "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 5

BİRDEN FAZLA SUÇLAMA

Combs, eski bir erkek çalışanın geçen ay açtığı başka bir hukuk davasında cinsel saldırı ve tacizle suçlanmıştı ancak Combs, avukatı aracılığıyla bu iddiaları reddetti.

Rapçinin kendilerini taciz ettiğini öne süren birden fazla kadının açtığı davalar hala sürüyor. Rapçi hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor - 6

DIDDY KİMDİR?

1993 yılında Bad Boy müzik şirketini kuran Diddy, hip-hop türünün büyümesinde etkili oldu.

Kariyeri boyunca 14 adaylığın yanı sıra üç Grammy kazandı. Combs yapımcı olarak öne çıksa da girişimci olarak birçok başarıya imza attı.

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