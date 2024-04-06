Rapçi Diddy'nin oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor
İnsan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz gibi suçlamalarla gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın oğlu da cinsel tacizle suçlanıyor.
"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) başı dertte. Birden fazla suçlamayla adından söz ettiren rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapılmıştı. Hakkında cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçinin evinden birçok kanıt toplandı.
Rapçi ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.