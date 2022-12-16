Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye

Yapmayı planladığı ama vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden ve 42 yüzük pırlantasından oluşan bir kolye, mücevher tasarımcısı Alex Moss tarafından tasarlandı.

Moss, sosyal medya hesabında kolyenin detaylarını gösterirken adına "Geçmiş Nişanlılıklar" (Previous Engagements) verdiklerini belirtti.