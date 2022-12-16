Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye

Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake yapmaktan vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden pırlanta kolyesiyle gündeme geldi.

Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye - 1

Müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkıları ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı rapçi Drake, bir konser esnasında taktığı kolye ile gündeme geldi.

Rapçi konserinde hayatı boyunca sevdiği tüm kadınları temsilen yaptırdığı pırlanta bir kolye taktı.

Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye - 2

Yapmayı planladığı ama vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden ve 42 yüzük pırlantasından oluşan bir kolye, mücevher tasarımcısı Alex Moss tarafından tasarlandı.

Moss, sosyal medya hesabında kolyenin detaylarını gösterirken adına "Geçmiş Nişanlılıklar" (Previous Engagements) verdiklerini belirtti.

Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye - 3

Rapçi için özel olarak tasarlanan 42 pırlantalı kolyenin 351,38 karat elmastan oluştuğu ve değerinin 12,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Kolyenin yapımının ise 14 ay sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Rapçi Drake'in kolyesi gündem oldu: 42 evlilik teklifini temsil eden 42 pırlantalı kolye - 4

Evlilik tekliflerini kimlere yapmayı düşündüğüne dair bir açıklama yapmayan Drake’in bu hamlesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimileri rapçinin kolyesini çok romantik bulurken kimileri tuhaf karşıladı.

N-LIFE HABERLERİ

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