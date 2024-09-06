Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün

"BİRBİRİMİZİN ELLERİNİ SIMSIKI TUTACAK VE HİÇ BIRAKMAYACAKTIK"

Kazancıbaşı sözlerine "O gün, geleceğin bizlere neler getireceğini bilmiyoruz ama nikah memurlarının 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta' diye başlayan klasik sözü, aslında bizim yirmi yıllık birlikteliğimizde gerçeğimiz olacaktı. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılı veya hastalığın gölgesinin düştüğü günler, çoğu kişiye ilişkisinde sancılı bir süreç yaratırken, bizimse sevgimizi giderek büyütecekti. Hayatın engebeli, zorlu günlerinde birbirimizin ellerini sımsıkı tutacak ve hiç bırakmayacaktık. Atina’daki nikah törenimizde ettiğimiz yemini ve birbirimize verdiğimiz sözü, sadece iyi günde ve sağlıkta değil, kötü günde ve hastalıkta da kalpten gelen sevgi ve dayanışmayla tutacaktık" diye devam etti.