Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün

Seksenler dizisinin "Fehmi Baba"sı Rasim Öztekin 2021 yılında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 1

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 2

Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, 19'uncu evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 3

Nikah karelerini paylaşan ve "Tam 19 yıl önce bugün. Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından..." notunu düşen Kazancıbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Nikah kıyılırken Rasim ellerimi tutuyor. Konsolos Bülent Bey, 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta eşiniz olarak kabul ediyor musun? diye sırasıyla bizlere soruyor. 'Evet' sözcüğünü kalpten gelen frekansı yüksek bir sevgi tınısıyla söylüyoruz. Artık resmen karı-kocayız. Rasim, dudağıma öpücük konduruyor. Sımsıkı sarılıyoruz birbirimize, tenlerimizin sıcaklığını hissederek."

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 4

"BİRBİRİMİZİN ELLERİNİ SIMSIKI TUTACAK VE HİÇ BIRAKMAYACAKTIK"

Kazancıbaşı sözlerine "O gün, geleceğin bizlere neler getireceğini bilmiyoruz ama nikah memurlarının 'İyi günde, kötü günde; hastalıkta ve sağlıkta' diye başlayan klasik sözü, aslında bizim yirmi yıllık birlikteliğimizde gerçeğimiz olacaktı. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılı veya hastalığın gölgesinin düştüğü günler, çoğu kişiye ilişkisinde sancılı bir süreç yaratırken, bizimse sevgimizi giderek büyütecekti. Hayatın engebeli, zorlu günlerinde birbirimizin ellerini sımsıkı tutacak ve hiç bırakmayacaktık. Atina’daki nikah törenimizde ettiğimiz yemini ve birbirimize verdiğimiz sözü, sadece iyi günde ve sağlıkta değil, kötü günde ve hastalıkta da kalpten gelen sevgi ve dayanışmayla tutacaktık" diye devam etti.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 5

Öztekin'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Tam adı Rasim Mükerrem Öztekin olan sanatçı, Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 6

KAVUĞU 2020'DE ŞEVKET ÇORUH'A TESLİM ETTİ

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etti.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı paylaştı: Tam 19 yıl önce bugün - 7

Köşe yazılarından derlenen "Atış Serbest" adlı bir kitabı da bulunan Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de, 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

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