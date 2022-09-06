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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı

Haberler | 06.09.2022 - 11:27

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, duygusal bir mesajla evliliklerinin 17'nci yılını kutladı. Kazancıbaşı, "Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı. Bugün evlilik yıldönümümüz. Belki göz göze, el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz" dedi.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı - 1

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan eşi Esra Kazancıbaşı, "Her evlilik yıldönümümüz yaklaştığında "Nerede kutlayalım?" diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı" diye konuştu.


Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı - 2

Kazancıbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda 'Hahhh işte piyanist şantör yine iş başında' diye takılmaların vardı. Her Yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı."


Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı - 3

"Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey. Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye."


Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı - 4

"Bugün evlilik yıldönümümüz. Belki göz göze, el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz."


Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj: El ele yaşlanma hayallerimiz vardı - 5

"Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara. Seni çok seviyorum aşkım."

N-LIFE HABERLERİ

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