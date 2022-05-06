Ray J: Kim Kardashian’la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 11:03
Kim Kardashian ile geçmişte çektiği seks kasedi hakkında konuşan Ray J, kasedi kendisinin sızdırmadığını ve adının kötüye kullanıldığını aktardı.
Daily Mail’e konuşan Ray J, iddiaları yıllar sonra reddederek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.
Birlikte çektikleri kasetlerin hiçbirinin bir kopyasına sahip olmadığını söyleyen 41 yaşındaki şarkıcı, sadece Kardashian’ın 2002 ile 2009 yılları arasında kendisine gönderdiği fotoğraf ve metinleri sakladığını söyledi.
Ray Norwood, “14 yıldan fazla bir süredir gölgelerde oturup Kardashianların adımı kötüye kullanmasına ve yıllar boyunca milyarlarca dolar kazanmasına izin verdim. Hiç konuşmadığım bir konu hakkında artık konuşuyorum” dedi.
Norwood, "Ben hiçbir şeyi sızdırmadım. Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım. Hiçbir zaman herhangi bir şeyin sızıntısı olmadı. Kris Jenner, Kim ve benim aramda her zaman bir anlaşma ve ortaklık oldu ve bu şeyin başlangıcından beri her zaman ortak olduk” diye konuştu.
Videoyu yayınlamanın kendi fikri olduğunu söyleyen Ray J, konudan Kim Kardashian’ın da haberi olduğu ve birlikte sözleşme imzaladıklarını da aktardı.