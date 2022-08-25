Real Housewives of Dubai yıldızı Chanel Ayan: 5 yaşında sünnet ettirildim

"YATAĞA BAĞLAYIP SÜNNET ETTİLER"

Kendisi için oldukça travmatik bir deneyim olduğunu belirten 41 yaşındaki Kenyalı oyuncu, “5 yaşımdayken teyzem ve anneannem bizi alıp başka bir kasabaya götürdü. Nereye gittiğimizi bile bilmiyordum. Daha sonra bizi bir adamın evine götürdüler, yatağa bağladılar ve sünnet ettiler” ifadelerini kullandı.