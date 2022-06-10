Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda

Haberler | 10.06.2022 - 16:46

Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu. Yıldız futbolcunun Elite dizisinin oyuncusu Ester Exposito'ya "Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda - 1

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın Instagram hesabı hacklendi ve attığı mesajlar ortaya çıktı.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda - 2

Ünlü oyuncu Ester Exposito'ya mesaj atan Junior, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum" yazdı.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda - 3

Junior, Elite dizisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan oyuncuya, "Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dedi.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda - 4

Kısa süre içinde Instagram hesabını geri alan yıldız oyuncu hemen paylaşımları sildi.

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda - 5

Real Madrid ile bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan yıldız futbolcunun takımıyla sözleşme yenilemesi bekleniyor.

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