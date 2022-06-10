Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda

Haberler | 10.06.2022 - 16:46
Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın Instagram hesabı hacklendi ve attığı mesajlar ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Ester Exposito'ya mesaj atan Junior, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum" yazdı.
Junior, Elite dizisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan oyuncuya, "Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dedi.
Kısa süre içinde Instagram hesabını geri alan yıldız oyuncu hemen paylaşımları sildi.
Real Madrid ile bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan yıldız futbolcunun takımıyla sözleşme yenilemesi bekleniyor.