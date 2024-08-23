Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da yaşadığı evinin merdivenlerinden düştü ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etti. Yaşanan bu olaylardan sonra açıklamalar da peş peşe geldi. Peki, Reha Muhtar'a ne oldu, son durumu nasıl? İşte Reha Muhtar'ın hayatıyla ilgili tüm merak edilen detaylar...

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 1

REHA MUHTAR'A NE OLDU?

Gazeteci Reha Muhtar, önceki gün evindeki merdivenlerden düştü ve ağır yaralandı.

Yaşanan bu olay sonrası bilinci kapanan Reha Muhtar entübe edildi.

Reha Muhtar'ın merdivenlerden düştüğünü ve bilincinin kapalı olduğunu oğlu Poyraz duyurdu.

Ancak Poyraz'ın yaşanan olayları açıklamasından sonra kendisinden haber alınamadı.

N-LIFE HABERLERİ

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 2

NİLÜFER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Poyraz'ın annesi, Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, çocuğunun bir dönem Reha Muhtar'la birlikte olan Şarkıcı Nilüfer tarafından alıkonulduğunu iddia edip suç duyurusunda bulundu.

Reha Muhtar'ın eski eşi ve oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar ve Nilüfer'in beraber oldukları dönemde çok büyük uğraşlarla evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı'nın da oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia etti.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 3

REHA MUHTAR'IN HAYATI


Yaşanan bu olaylar sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine oturdu ve Reha Muhtar'ın hayatı merak edilmeye başlandı.

Peki, Reha Muhtar'ın son durumu, son dakika sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın hayatı ve çocukları...

İşte Reha Muhtar'ın son sağlık durumu ve hayatıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 4

REHA MUHTAR KİMDİR, HAYATI VE KARİYERİ?

Reha Muhtar 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu.. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı.

İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 5

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı.

Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1

995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı.

2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında ATV'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı.

3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı.

Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 6

REHA MUHTAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Reha Muhtar Nilüfer birlikteliğinden Ayşe Nazlı Yumlu’nun manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 7

REHA MUHTAR VE NİLÜFER SEVGİLİ MİYDİ?

Reha Muhtar'ın 1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği 5 yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen‘le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 8

REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR NEDEN BOŞANDI?

Reha Muhtar 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştirdi.

2010 yılında boşanan Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kız çocuğunun babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Reha Muhtar ve Uğur Deniz, çocukların velayeti yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 9

REHA MUHTAR'IN SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın, tedavi altına alındığı entübe edildiği öğrenildi.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 10

REHA MUHTAR'IN ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR: ÇOCUĞUMU KAÇIRDILAR

Deniz Uğur, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla Beyoğlu'nda bir basın toplantısı düzenlemişti. Uğur, olay sonrasında oğluna ulaşamadığını ve polisin de çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Uğur, "Reha Muhtar'ın telefonuna ulaşmaya çalıştım, açan olmadı. Hastaneye ulaşmaya çalıştım, bilgi veremeyiz dediler. Oğlumun telefonuna ulaşmaya çalıştım, engellenmişim" demişti. Ayrıca, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında "Çocuk kaçırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 11

NİLÜFER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Deniz Uğur'un şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Nilüfer sessizliğini bozdu:

"Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben tam dört günden beri Bodrum'dayım, kızım İstanbul'da. Birkaç gün tatil yapıp buradan Çeşme'ye konsere gitmek üzere tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Dün ne olduysa size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah beni kızım aradı 'Anne, babam düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni' dedi. Çok üzüldüm ve 'Ayşe Nazlı hemen hastaneye git' dedim. Poyraz oradaydı. Çünkü gece Reha Bey yalısındaki merdivenden düşüyor ve solunumu duruyor. Poyraz 14-15 yaşında. Evde başka kimse yok, Poyraz komşuya koşuyor. Ambulans geliyor ve hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Poyraz gece saat 1:30'dan itibaren hastanede tek başına. Poyraz, Ayşe Nazlı'yı aramış ancak gece ulaşamamış. Sabah aradığında ulaşmış. Annesini aramamış, sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre önce mahkeme kararıyla babasıyla yaşamaya karar verdi. Poyraz, annesine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklayamam. Benim haddim değil, onların ailevi ilişkileri ben karışamam.

Ayşe Nazlı hastanede ağlıyor, çünkü babası yoğun bakımda. Poyraz da onun kardeşi.... Kan bağları olmasa da kardeşi... Bana dedi ki 'Anne, Poyraz eve gitmek istiyor' Çünkü Poyraz'ın kedisi ve köpeği var. Ayşe Nazlı, Poyraz'ı aldı, Reha Bey'in evine gittiler. O sırada bana bir telefon geldi ve 'Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız' dediler. Ben de aradım kızıma hastaneye dönmelerini söyledim. Ve olayın tamamı budur. Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Nazlı da ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum ve mahkemeye vermek istemiyorum. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Onlara tek tavsiyem, iyi insan olmaya çalışsınlar. Lütfen iyi insan olmaya çalışın."

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 12

REHA MUHTARIN'IN OĞLU POYRAZ'DAN AÇIKLAMA

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz, konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

"Annem benim kaçırıldığımı söylüyor ama ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."

Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler - 13

NİLÜFER'İN KIZI AYŞE NAZLI'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ayşe Nazlı, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz, zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak" dedi.

Ayşe Nazlı Yumlu, sözlerine şöyle devam etti:

"O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum."

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