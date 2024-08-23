Reha Muhtar entübe edilmişti! Reha Muhtar'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar'ın evliliği ve hayatıyla ilgili tüm merak edilenler
Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da yaşadığı evinin merdivenlerinden düştü ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etti. Yaşanan bu olaylardan sonra açıklamalar da peş peşe geldi. Peki, Reha Muhtar'a ne oldu, son durumu nasıl? İşte Reha Muhtar'ın hayatıyla ilgili tüm merak edilen detaylar...
REHA MUHTAR'A NE OLDU?
Gazeteci Reha Muhtar, önceki gün evindeki merdivenlerden düştü ve ağır yaralandı.
Yaşanan bu olay sonrası bilinci kapanan Reha Muhtar entübe edildi.
Reha Muhtar'ın merdivenlerden düştüğünü ve bilincinin kapalı olduğunu oğlu Poyraz duyurdu.
Ancak Poyraz'ın yaşanan olayları açıklamasından sonra kendisinden haber alınamadı.