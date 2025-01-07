Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin
Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıkladı.
"HER ŞEYE GERİ DÖNECEĞİM"
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, ilk kez Bebek'te görüntülenmiş ve “Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" ifadelerini kullanmıştı.