Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıkladı.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 1

"HER ŞEYE GERİ DÖNECEĞİM"

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, ilk kez Bebek'te görüntülenmiş ve “Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 2

"OĞLUMU KAÇIRDILAR"

Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti.

Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 3

BUZLAR ERİDİ

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 4

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Reha Muhtar, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıkladı.

Reha Muhtar şu açıklamayı yaptı:

"Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 5

TAYFUR'UN CENAZESİNDE NE OLDU?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında kavga çıkmıştı.

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı. O kişinin tartışma sırasında "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu.

Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 6

"TARTIŞAN KİŞİ BEN DEĞİLDİM"

Şirin Gözalıcı hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele veren de kendisidir."

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin - 7

CENAZEDEKİ GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

Cenazede yaşanan gerginlikle ilgili TV100 Magazin'e konuşan Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Orada birisi, 'Hastaneye niye gelmediniz' diye bağırdı. Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı" dedi.

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor" diyen Nazır, "Ezbere konuşuluyor. Ne yayınlarsa ona karşı cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğum sanki böyla baba-kız birbirine düşmanmış gibi hale getirdiler. Öyle bir şey yok. Yani o onun babası." diye konuştu.

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