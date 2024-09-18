Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Geçtiğimiz ay evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor. Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 1

Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 2

Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu. Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Dündar, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı yattığı hastanede ziyaret ettim. Doktorları; süratle iyileştiğini, artık rehabilitasyon aşamasına geçileceğini belirttiler. Meslektaşları ve sevenlerine duyurulur."

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 3

NİLÜFER İLE KIZINDAN ZİYARET

Tedavisi devam eden Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı geçtiğimiz haftlarda hastanede ziyaret etmişti.  

Nilüfer Yumlu "Reha Bey iyi. Gayet iyi... Daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var biraz. Şuanda iyi. Oturuyordu. Sohbet ettik" demişti.  Usta sanatçı, sözlerine "Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir şey söylemiyorlar henüz... " diye devam etti.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 4

"OĞLUMU KAÇIRDILAR"

Öte yandan, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti.

Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında açıklama - 5

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLMİŞTİR"

Poyraz Muhtar "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra eridi. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıkladı.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

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