Renee Zellweger: 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz?

"Onların tüm kremlerini, karışımlarını ve bize satmak istedikleri onca çöpü satın alırsak gerçek yaşımıza bakmamıza gerek olmadığını söyleyen tüm bu reklamlar da nesi? Ben 53 yaşındayım diye artık değerli olmadığımı mı söylüyorsunuz? Bunu mu söylüyorsunuz?” diye seslenen Zellweger, “Mutlak en iyi, en enerjik halinizle siz olmak ile olmadığınız biri olmayı istemek arasında büyük bir fark var. Enerjik ve güzel olmak için yaşınızı kabullenmelisiniz, yoksa özür dileyerek yaşarsınız ve bana göre bu hiç de güzel değil” dedi.