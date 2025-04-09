Reynmen imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş imaj değiştirdi. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcının yeni tarzı gündem oldu. Aktaş imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
"Çatma Yarim", "Renklensin", "Leila" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Reynmen imaj değişikliğine gitti.