Rich Paul birlikteliği hakkında konuşan Adele: Hiç böyle aşık olmamıştım

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 07:37 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 07:47
Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kapak olduğu Amerikan Elle dergisine kariyeri ve ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. ‘Adele’in Muhteşem Çağı' adıyla yayınlanan röportajda şarkıcıya merak edilen pek çok soru yöneltildi.
Hayranlarının uzun zamandır beklediği Las Vegas konser turnesini iptal eden şarkıcı, “Hiç ruhu yoktu. Sahne düzeni doğru değildi. Benden ve orkestramdan çok bağımsızdı, samimiyet eksikti” açıklamasında bulundu.
Şarkıcının Vegas’taki konserinin iptal etmesi üzerine hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Adele, bu kararından dolayı ‘utanç duyduğunu' ve 'kariyerinin en kötü anı' olduğunu belirtti.
Las Vegas'taki turnesini iptal etmenin çok zor bir karar olduğunu belirten 34 yaşındaki yıldız, “Sanırım bu süreç özgüvenimin artmasına yardımcı oldu çünkü çok cesurca bir hareketti. Çoğu insanın benim verdiğim kararı verebileceğini sanmıyorum. Sanatsal değerlerimin arkasında durduğum için kendimle gurur duyuyorum” dedi.
Uzun zamandır birlikte olduğu ve Angelo adında bir erkek çocuk sahibi olduğu Simon Konecki’den 2019 yılında ayrılma kararı alan şarkıcı, o dönemde sık sık anksiyete atakları geçirdiğini söyledi.
Terapiye başlayan ve hayatında yeni bir sayfa açan Adele, yeni sevgilisi Rich Paul’dan da bahsetti. Daha önce arkadaş olan ikili, geçtiğimiz yıl NBA finallerinde görüntülenerek ilişkilerini resmileştirmişti.
Amerikalı spor menajeri Paul ile bir süredir birlikte olan şarkıcı, evlenmediklerini açıklarken “Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım” ifadelerini kullandı.
Evliliğe sıcak baktığını belirten şarkıcı, “Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum” dedi.
Hiçbir zaman kişisel hayatına dair çok fazla bilgi paylaşmayan yıldız, 50 milyon takipçili sosyal medya hesabının şifresini dahi bilmiyor ve çok sık paylaşım yapmıyor.
2008 yılında ‘19’ adlı albümünden beri istikrarlı bir başarılı yakalayan İngiliz şarkıcı, kariyeri boyunca 15 Grammy ödülü kazandı. 6 yıllık aradan sonra piyasaya sürdüğü ‘30’ albümü ise yılın en çok satan albümü oldu.