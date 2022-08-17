Rich Paul birlikteliği hakkında konuşan Adele: Hiç böyle aşık olmamıştım

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Las Vegas'taki turnesini iptal etmenin çok zor bir karar olduğunu belirten 34 yaşındaki yıldız, “Sanırım bu süreç özgüvenimin artmasına yardımcı oldu çünkü çok cesurca bir hareketti. Çoğu insanın benim verdiğim kararı verebileceğini sanmıyorum. Sanatsal değerlerimin arkasında durduğum için kendimle gurur duyuyorum” dedi.