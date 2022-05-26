Ricky Gervais son gösterisindeki 'trans kadın' şakalarıyla tepki topladı

TRANS KADINLARLA ALAY ETTİ

İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, yeni stand-up gösterisi ‘Ricky Gervais: SuperNature’ ile eleştirilerin odağında. Sivri dilli mizah anlayışıyla tanınan 60 yaşındaki Gervais, dijital platformda yayınlanan gösterisinde yaptığı, ‘trans kadın’ şakaları nedeniyle tepki çekti.

Gervais, gösterisinde “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekti.

Gervais sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ve şimdi eski kafalılar diyorlar ki ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar.' Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Sonuçta kadınlar için. Peki ya bu kişi bir hanımefendi değil mi? Pekala, onun penisi var. 'Ya bana tecavüz ederse?' diyorlar. Ya sana tecavüz ederse, seni kahrolası TERF fahişesi!'”

Gervais, trans kadınların gerçek kadınlar olduğu fikrini reddeden insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Dışlayıcı Radikal Feminist’in kısaltması olan TERF sözünü kullanarak grupla alay etti.