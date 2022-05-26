Ricky Gervais son gösterisindeki 'trans kadın' şakalarıyla tepki topladı

Haberler | 26.05.2022 - 08:01
İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, yeni stand-up gösterisi ‘Ricky Gervais: SuperNature’ ile eleştirilerin odağında. Sivri dilli mizah anlayışıyla tanınan 60 yaşındaki Gervais, dijital platformda yayınlanan gösterisinde yaptığı, ‘trans kadın’ şakaları nedeniyle tepki çekti.
Gervais, gösterisinde “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekti.
Gervais sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ve şimdi eski kafalılar diyorlar ki ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar.' Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Sonuçta kadınlar için. Peki ya bu kişi bir hanımefendi değil mi? Pekala, onun penisi var. 'Ya bana tecavüz ederse?' diyorlar. Ya sana tecavüz ederse, seni kahrolası TERF fahişesi!'”
Gervais, trans kadınların gerçek kadınlar olduğu fikrini reddeden insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Dışlayıcı Radikal Feminist’in kısaltması olan TERF sözünü kullanarak grupla alay etti.
Gösterisinde Gervais, diğer mizahi anlatıları ve neyin komik olduğunu tartışırken bugünün "uyanık ve ilerici zamanlarını" aktardı. İnsanların bir şakayı saldırgan ilan etmemeleri gerektiğini savundu, ancak, “Rahatsız edici bulduğunu söylemelisin” diye de ekledi.
Gervais ayrıca, esprilerin kimseyi gücendirmeye çalışmadığı ve izleyiciler için “güvenli bir alan” yarattığı yeni fenomen olan “koşullu komedi”ye de değindi. Gervais daha sonra, “Gerçek hayatta elbette trans haklarını destekliyorum. Tüm insan haklarını destekliyorum ve trans hakları insan haklarıdır. En iyi hayatınızı yaşayın. Tercih ettiğiniz sıfatları kullanın. Olduğunuzu hissettiğiniz cinsiyette olun ama benimle yarı yolda buluşun hanımlar. Penisi yok edin. Bütün söylediğim bu" dedi.
Gervais'in hayranları ve karşıtları, esprilere sosyal medyada hızlı tepki verdi. LGBTİ+ topluluğu, izleyicileri özel bölümü boykot etmeye çağırırken, Netflix aboneliklerini iptal çağrısı yaptı ve tepkiler nedeniyle Gervais'in adı Twitter'da trend oldu.
Bir kullanıcı, “Ricky Gervais bir pislik gibi, telefonunuzda istenmeyen bir şekilde ortaya çıkıyor, translar hakkında büyük ve sert konuşuyor ama gerçek hayatta çok daha küçük ve insanların sosyal medyada ona seslenmesine katlanamıyor" dedi.
Bir başka kullanıcı da Twitter'da "Ricky Gervais ve tanıtım ekibi, Twitter'da trend olma isteklerini elde ettiler. Bu arada, gerçek hayatta translar, sağlık hizmetleri yelpazesinin en az finanse edilen ucunda yer alıyor ve giderek artan bir şekilde trans düşmanlığına sahip bir medyadan gelen olumsuzluk barajıyla karşı karşıyalar. Bu bir şaka değil” diye yazdı.
Bir başka eleştiride şu sözler yer aldı: “Gösteride 5 dakika sonra trans kadınların umumi tuvaletlerde insanlara saldırması ve tecavüz etmesiyle ilgili şakalar yapıyor. Ona göre biz sadece insandan daha aşağı bir şey olarak varız.”
1985’ten bu yana LGBTİ+’ların hakları için çalışan medya organizasyonu GLAAD da eleştirilere katılarak Gervais’i şu sözlerle eleştirdi:
“Siz izlemeyin diye Netflix’in özel Ricky Gervais ‘komedi şovunu’ seyrettik. Espri gibi görünen grafik, tehlikeli, anti-trans ifadelerle dolu. Ayrıca eşcinsel karşıtı söylemler ve HIV hakkında yanlış bilgiler de yayıyor. Ricky ve Netflix, dikkat: Bugün HIV ile yaşayan insanlar etkili tedavi gördüklerinde uzun, sağlıklı bir yaşam sürüyorlar ve HIV’i başkalarına bulaştıramıyorlar.”