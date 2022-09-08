Ricky Martin'den yeğenine 20 milyon dolarlık dava

Haberler - ntv.com.tr | 08.09.2022 - 08:12
Ricky Martin yeğenine savaş açtı.Bu yazın başlarında, 21 yaşındaki yeğeni, 50 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcının kendisini fiziksel ve cinsel olarak taciz ettiğini iddia etmişti. Yeğeni, yedi ay süren bir ilişkileri olduğunu ve bu süre içerisinde Martin’in şiddet uyguladığını, onu takip ederek taciz ettiğini ileri sürmüştü. İddialarla ilgili olarak Porto Riko’da 21 Temmuz’da bir duruşma başladı ve Martin’in, aile içi taciz ile suçlu bulunursa yaklaşık 50 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Mahkemeye çıkan Martin, yeğeni iddialarını geri çekmeden ve davanın düşürülmesini talep etmeden önce tüm suçlamaları reddetti. Şimdi Martin karşı atağa geçti ve yeğeni hakkında 20 milyon dolarlık dava açtı. Ünlü şarkıcı, "yeğeni tarafından zulme uğradığını, kuşatıldığını, taciz edildiğini, takip edildiğini ve gasp edildiğini" söyledi.
Puerto'da açılan yeni davada Martin, yeğeninin mahkemedeki iddialarını geri çekmesinden bir ay sonra, kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Şarkıcı, ödeme yapmadığı takdirde yeğeninin, “ününe ve dürüstlüğüne suikast düzenlemekle” tehdit ettiğini ileri sürdü.
Davada ayrıca, yeğeninden gelen mesajların başka bir kişi tarafından yazıldığı ve bu kişinin Martin’in telefon numarasını sosyal medyada paylaştığı ve şarkıcının çocuklarından biri için Instagram hesabı oluşturduğu iddia ediliyor.
Martin ayrıca yeğeninin suçlamalarının kendisine birkaç milyon dolarlık anlaşmaya mal olduğunu ileri sürerek şimdi bu kayıpları azaltmak için en az 20 milyon dolar talep ediyor.
Martin ayrıca mahkemeden yeğenine, kendisi ve ailesinden uzaklaştırma kararı verilmesini istiyor.
İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan, iki çocuk babası Martin hakkında temmuz ayında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından, ünlü şarkıcının avukatı, Martin’in yeğeniyle herhangi bir cinsel veya romantik ilişkisi olmadığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:
“Maalesef bu iddiayı ortaya atan kişi derin zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ricky Martin, elbette, yeğeniyle hiçbir zaman cinsel veya romantik bir ilişkiye girmedi. Bu iddia hem doğru değil, hem de iğrenç. Hepimiz bu adamın acilen ihtiyaç duyduğu yardımı almasını umuyoruz. Ama hepsinden önemlisi, bu korkunç davanın düşmesini dört gözle bekliyoruz.”
Martin’e, eski menajeri Rebecca Drucker tarafından 3 milyon dolarlık dava açılmasından sonra iddiaların ortaya çıkması ise dikkat çekti. Drucker, ödeme almadığını ileri sürerek açtığı dava ile ilgili konuşurken; Martin’i Eylül 2020’de kariyerini sonlandırabilecek iddialardan kurtardığını söylemişti.