Ricky Martin'den yeğenine 20 milyon dolarlık dava

"HEM DOĞRU DEĞİL, HEM İĞRENÇ"

İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan, iki çocuk babası Martin hakkında temmuz ayında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından, ünlü şarkıcının avukatı, Martin’in yeğeniyle herhangi bir cinsel veya romantik ilişkisi olmadığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

“Maalesef bu iddiayı ortaya atan kişi derin zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ricky Martin, elbette, yeğeniyle hiçbir zaman cinsel veya romantik bir ilişkiye girmedi. Bu iddia hem doğru değil, hem de iğrenç. Hepimiz bu adamın acilen ihtiyaç duyduğu yardımı almasını umuyoruz. Ama hepsinden önemlisi, bu korkunç davanın düşmesini dört gözle bekliyoruz.”

Martin’e, eski menajeri Rebecca Drucker tarafından 3 milyon dolarlık dava açılmasından sonra iddiaların ortaya çıkması ise dikkat çekti. Drucker, ödeme almadığını ileri sürerek açtığı dava ile ilgili konuşurken; Martin’i Eylül 2020’de kariyerini sonlandırabilecek iddialardan kurtardığını söylemişti.