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Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 08:02 - Son Güncelleme : 30.06.2022 - 08:17

Latin müziğinin sevilen ismi Ricky Martin, eski menajeriyle davalık oldu. Şarkıcının kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu iddia eden eski menajer, şarkıcıyı kariyerini bitirebilecek iddialardan kurtardığını öne sürdü.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 1

Ünlü Latin şarkıcı Ricky Martin’in başı eski menajeriyle dertte. Şarkıcının 2014-2018 ve 2020-2022 yıllarında beraber çalıştığı Rebecca Drucker, şarkıcının kendisine 3 milyon dolar değerinde komisyonu ödemediğini iddia etti.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 2

MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Deadline'ın haberine göre Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne dava isteminde bulunan Drucker, şarkıcının kendisine milyonlarca dolar borcu olduğunu iddia etti.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 3

MENAJERİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞTI

Grammy ödüllü şarkıcının, menajeri tehdit ettiği ve susması için bazı belgeler imzalatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 4

ŞARKICININ YANLIŞLARINI GİZLEDİ

Geçmişte dikkatsizce davranan ve yanlış hareketler yapan şarkıcıyı koruduğunu belirten menajer, Martin’i hep arkadaşı olarak gördüğünü söyledi.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 5

DUBAİ'DEKİ OLAYA GÖNDERME

Menajerin mahkemeye verdiği ifadede ‘toksik iş ortamı’nı işaret eden bazı olaylara yer verilirken 2018 yılında Martin ve temsilcisi José Vega arasında Dubai’de yaşanan bir olaya da atıfta bulunuldu.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 6

UZLAŞMA YOLUNA GİTMEZSE...

Eğer şarkıcı uzlaşma yoluna gitmezse menajerin avukatları, ellerinde bazı kanıtlar olduğunu ve adım atmaktan çekinmeyecekleri belirtti.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 7

KARİYERİNİ BİTİREBİLECEK KANITLARI VAR

Menajerin “Şarkıcının kariyerini sona erdirebilecek nitelikte” kanıtları olduğunu iddia etmesi ise soru işaretleri uyandırdı.

Ricky Martin'e dava açan eski menajeri: Elimde kariyerine son verebilecek kanıtlar var - 8

SÖYLEYECEK ŞEYLERİ VAR

Menajerin ifadelerinin buzdağının yalnızca görünün kısmı olduğu, jüri karşısında konuşmak için can attığını belirtildi.

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