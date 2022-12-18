Rihanna bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Bebeğine bazen şarkı söylediğini belierten yıldız “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” demişti.

Şarkıcı “Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir ama çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var” diye konuşmuştu.