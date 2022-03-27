Rihanna bebek alışverişinde

Haberler - ntv.com.tr | 27.03.2022 - 14:56

ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen Rihanna, bebek alışverişi yaparken görüntülendi. Kızı olacağı öğrenilen ünlü şarkıcı, bebek kıyafetlerine duygusal tepkiler verirken objektiflere yansıdı.

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Anne olmaya hazırlanan Rihanna, bebek alışverişinde görüntülendi. Kız bebek bekleyen 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bebeği için kendisi gibi 'stil sahibi' kıyafetler aradı.

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Los Angeles'ta Couture Kids adlı çocuk giyi,m mağazasında görüntülenen Rihanna, mini şort ve oversize gömleğiyle dikkat çekti.

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Hamileliğinin başından bu yana göbeğini açıkta bırakan giysileri tercih eden ünlü şarkıcı, göbek kısmındaki düğmelerini iliklemediği pembe gömleğini sık sık açarak paparazzilere görüntü verdi.

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Mağaza görevlisinin yardım ettiği Rihanna, kendisine gösterilen kıyafetlere duygusal tepkiler verdi.

Rihanna bebek alışverişinde - 5

Rihanna, kıyafetleri beğendiğini gösteren jest ve mimikleriyle fotoğraflara yansıdı.

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Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden bebek bekleyen Rihanna, mağazada kendisini gören hayranlarından birinin "Sen ne güzel bir hamilesin" sözlerine "Teşekkür ederim canım" diye yanıt verdi. 

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Alışverişe yalnız çıkan  ünlü şarkıcı, alışverişini tamamladıktan sonra kendisini bekleyen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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