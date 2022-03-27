Haberler - ntv.com.tr | 27.03.2022 - 14:56
Anne olmaya hazırlanan Rihanna, bebek alışverişinde görüntülendi. Kız bebek bekleyen 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bebeği için kendisi gibi 'stil sahibi' kıyafetler aradı.
Los Angeles'ta Couture Kids adlı çocuk giyi,m mağazasında görüntülenen Rihanna, mini şort ve oversize gömleğiyle dikkat çekti.
Hamileliğinin başından bu yana göbeğini açıkta bırakan giysileri tercih eden ünlü şarkıcı, göbek kısmındaki düğmelerini iliklemediği pembe gömleğini sık sık açarak paparazzilere görüntü verdi.
Mağaza görevlisinin yardım ettiği Rihanna, kendisine gösterilen kıyafetlere duygusal tepkiler verdi.
Rihanna, kıyafetleri beğendiğini gösteren jest ve mimikleriyle fotoğraflara yansıdı.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden bebek bekleyen Rihanna, mağazada kendisini gören hayranlarından birinin "Sen ne güzel bir hamilesin" sözlerine "Teşekkür ederim canım" diye yanıt verdi.
Alışverişe yalnız çıkan ünlü şarkıcı, alışverişini tamamladıktan sonra kendisini bekleyen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.