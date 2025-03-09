Rihanna doğum sonrası fotoğraflarını paylaştı

ŞARKI MÜJDESİ VERDİ

Geçtiğimiz aylardaHarper's Bazaar dergisine konuşan şarkıcı, "Sanırım müzik benim özgürlüğüm. Bunu yeni fark ettim. Bir sonraki çalışmam için gerçekten ne yapmak istediğimin şifresini çözdüm. Aslında bu konuda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yıllar boyunca bunu söyleyip durduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"VASAT BİR ŞEY ORTAYA KOYAMAM"

Reggae albümü yapacağı iddiaları hakkında şarkıcı şöyle konuştu:



"Uzak bir ihtimal, artık bir müzik türü yok. Bu yüzden bekledim. Her seferinde 'Hayır bu ben değil, bana uygun değil. Geldiğim noktayla uyuşmuyor. Bunu yapamam. Bunun arkasında duramam. Bunu bir yıl boyunca turnede söyleyem' diyordum. Bir süre sonra, şöyle düşündüm, müzikten bu kadar uzak kaldıysam yapacağım şeyin ses getirmesi lazım. Önemli olması gerekiyor. Onlara beklemelerinin karşılığını vermeliyim. Vasat bir şey ortaya koyamam. Sekiz yıl bekledikten sonra, biraz daha beklemeniz daha iyi olur."