Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve yakın zamanda ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Rihanna, doğum yaptıktan sonra ilk defa kırmızı halıda yürüdü.
Yeni şarkı yayınlayacağını duyurarak hayranlarını sevindiren şarkıcı, yeni Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği şarkısının cuma günü yayınlanacağını paylaşmıştı.
Partneri ASAP Rocky ile dün gece Los Angeles'taki ünlü Dolby Theatre'da düzenlenen Black Panther: Wakanda Forever prömiyerine katılan yıldız, doğum sonrası ilk defa bir etkinlikte görüntülendi.
Şarkıcının film için "Lift Me Up" adlı şarkıyı seslendirdiği biliniyor. Şarkının seride Black Panther karakterini canlandıran ve 2020 yılında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın anısına ithafen yazıldığı belirtildi.
Grammy ödüllü şarkıcı, 28 Ekim günü şarkıyı yayınlayacağını duyurdu. Rihanna, en son 2016 yılında çıkardığı Anti albümüyle hayranlarıyla buluşmuştu.
Black Panther: Wakanda Forever ise 11 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.
Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.
İşte Black Panther: Wakanda Forever prömiyerinden görüntüler...
Danai Gurira
Tessa Thompson
Michaela Coel
Lupita Nyong'o
Letitia Wright
Angela Bassett