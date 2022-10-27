Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK

Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.



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