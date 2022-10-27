Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı

Uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanan duyuran Barbadoslu şarkıcı Rihanna, doğum yaptıktan sonra ilk defa kırmızı halıda yürüdü.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 1

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve yakın zamanda ünlü rapçi ASAP Rocky ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Rihanna, doğum yaptıktan sonra ilk defa kırmızı halıda yürüdü.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 2

FİLM İÇİN ŞARKI YAPTI

Yeni şarkı yayınlayacağını duyurarak hayranlarını sevindiren şarkıcı, yeni Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği şarkısının cuma günü yayınlanacağını paylaşmıştı.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 3

Partneri ASAP Rocky ile dün gece Los Angeles'taki ünlü Dolby Theatre'da düzenlenen Black Panther: Wakanda Forever prömiyerine katılan yıldız, doğum sonrası ilk defa bir etkinlikte görüntülendi.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 4

ŞARKININ ADI BELLİ OLDU

Şarkıcının film için "Lift Me Up" adlı şarkıyı seslendirdiği biliniyor. Şarkının seride Black Panther karakterini canlandıran ve 2020 yılında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın anısına ithafen yazıldığı belirtildi.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 5

Grammy ödüllü şarkıcı, 28 Ekim günü şarkıyı yayınlayacağını duyurdu. Rihanna, en son 2016 yılında çıkardığı Anti albümüyle hayranlarıyla buluşmuştu.

Black Panther: Wakanda Forever ise 11 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 6

SUPER BOWL'DA SAHNE ALACAK

Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.


İşte Black Panther: Wakanda Forever prömiyerinden görüntüler...

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 7

Danai Gurira

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 8

Tessa Thompson

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 9

Michaela Coel

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 10

Lupita Nyong'o

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 11

Letitia Wright

Rihanna doğum sonrası ilk kırmızı halısına katıldı - 12

Angela Bassett

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