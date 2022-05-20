Rihanna ilk bebeğini dünyaya getirdi

Haberler - ntv.com.tr | 20.05.2022 - 09:42
Rihanna ilk kez anne oldu! Fenty güzellik markasının sahibi olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 33 yaşındaki rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Ünlü şarkıcının 13 Mayıs’ta Los Angeles’ta doğum yaptığı belirtilirken, bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.
Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. O tarihten itibaren ünlü şarkıcı, hamileliğinden gurur duyduğunu belli eden stiliyle kameraların karşısındaydı.
Hamilelik stiline yeni bir standart getiren Rihanna, büyüyen göbeğine vurgu yapan cesur kıyafetleriyle öne çıktı. Ünlü şarkıcı “Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım” demişti.
Bustle dergisine konuşan ünlü şarkıcı, hamile stilini “asi” olarak tanımlamıştı.
“Geçmişte kadınların hamileliklerinde giydikleri kıyafetleri görünce bunun tek yol olduğunu düşünürdüm. Dolayısıyla bunu ileri taşımak için meydan okumaya karar verdim ve bu gerçekten çok eğlenceli” diyen Rihanna, “Çünkü bana göre meydan okumaktan daha eğlenceli bir şey yok. Bu, benim yaratıcı olduğum yer. Yeni fikirleri ve yeni yolları iler hale getirmek için kendimi zorladığım yer” diye konuşmuştu.
Ünlü isim, verdiği bir röportajda hamilelik sürecini anlatmış, bu sürecin göründüğü gibi rahat geçmediğini söylemişti. Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını ifade etmişti.
Ünlü şarkıcı, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.
Rihanna, kendine has cesur hamilelik stiliyle Vogue dergisine kapak olmuş ve çok ses getirmişti.