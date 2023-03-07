Rihanna oğlunun son fotoğraflarını paylaştı: Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince...

ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan ve 13 Mayıs 2022'de oğlunu kucağına alan Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İsmini henüz açıklamadığı bebeğinin yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez gösteren 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, oğlunun yeni fotoğraflarını esprili bir notla yayınladı.
Rihanna, açıklamasında "Oğlum Oscar'a kendisinin değil de kardeşinin gideceğini öğrendiğinde..." ifadesini yazdı.
Rihanna, 12 Mart'ta düzenlenecek olan 95. Oscar Ödülleri töreninde de sahne alacak.
Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.
Şarkıcı, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söylemiş, “Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” açıklamasında bulunmuştu.
Bebeğine bazen şarkı söylediğini anlatan yıldız, “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” demişti.
Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadesini kullanmıştı.