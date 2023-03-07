Rihanna oğlunun son fotoğraflarını paylaştı: Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince...

Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadesini kullanmıştı.