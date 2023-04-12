Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı

İkinci çocuğuna hamile olan Rihanna, bir yaşındaki oğlunun yeni fotoğraflarını sosyal medya sayfasında yayınladı. "Oğluma bakın" diyen ünlü şarkıcının sevimli bebeğine milyonlarca beğeni yağdı. Hayranları, oğlunu ASAP Rocky'ye benzetti.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 1

Rihanna, oğlunun yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. İkinci çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Instagram sayfasında, oğlunun Paskalya fotoğraflarını yayınladı. Rihanna, bebeğinin fotoğraflarına "Ona bakın" diye yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 2

"TIPKI BABASI"

Rihanna'nın, 13 Mayıs 2022'de dünyaya gelen ve adını açıklamadığı oğlu, fotoğraflarda, çimenlerin üzerinde oyuncak yumurtalar ve tavşanlarla oynarken görülüyor.

Küçük çocuğun fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağarken, Rihanna'nın takipçileri, bebeğini ASAP Rocky'ye benzetti.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 3

Fenty güzellik markasının da sahibi olan Rihanna, rap şarkıcısı A$AP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu beklediğini geçen yıl şubat ayında açıklamıştı.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 4

O tarihten itibaren ünlü şarkıcı, hamileliğinden gurur duyduğunu belli eden stiliyle kameraların karşısındaydı.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 5

Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu da bu yıl şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda duyurmuştu. Arizona'daki State Farm Stadyumu'ndaki Super Bowl şovunda, büyüyen karnını gözler önüne sermiş, hayranlarını şaşırtmıştı.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 6

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Rihanna, pek çok meslektaşının aksine çocuğunun yüzünü sosyal medyada göstermekten çekinmiyor. Sık Sık paylaşım yapıyor.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 7
Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı - 8
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