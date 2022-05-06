Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi

İLK YÖNETMENLİK DENEYİMİ

33 yaşındaki rap şarkıcısı, klibin duyurusunu sosyal medyada yaparken ilk defa yönetmenlik yaptığını ve bundan gurur duyduğunu dile getirdi. Klipte kendisine eşlik eden sevgilisi Rihanna’ya da klipte yer aldığı ve ona motivasyon verdiği için teşekkür etti.