Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 12:43 - Son Güncelleme : 06.05.2022 - 13:00

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky’nin ‘DMB’ adlı müzik klibinde kendisine eşlik etti. Klipte bir çifti canlandıran ikili, evlenme söylentilerini artıran bazı görüntüler verdi.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 1

Sosyal medya, ilk bebeklerini  bekleyen Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin evlendiği söylentileriyle çalkalanıyor.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 2

Rap şarkıcısının ‘D.M.B.’ klibinde oynayan Rihanna’nın kırmızı duvaklı sahnesi, çiftin evlendiği iddialarını artırdı.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 3

"BENİMLE EVLEN"

Klipte, ASAP Rocky’nin ‘Marry Me’ (Benimle Evlen) Rihannanın ise ‘I Do’ (Evet Evlenirim) yazılı diş aksesuarları dikkat çekti.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 4

Barbadoslu şarkıcı ve Rockynin evlendiği söylentilerini artıran klipte, çift sık sık samimi görüntüler verdi.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 5

"BEN SEVGİLİMİ DÖVMEM"

Şarkının sözlerinde ise Rihanna’yı 2009 yılında döven Chris Brown’a gönderme yapıldığı düşünülüyor. Rocky, şarkıda ‘Ben sevgilimi dövmem. Ona ihtiyacım var’ ifadesini birkaç kez kullanıyor.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 6

İLK YÖNETMENLİK DENEYİMİ

33 yaşındaki rap şarkıcısı, klibin duyurusunu sosyal medyada yaparken ilk defa yönetmenlik yaptığını ve bundan gurur duyduğunu dile getirdi. Klipte kendisine eşlik eden sevgilisi Rihanna’ya da klipte yer aldığı ve ona motivasyon verdiği için teşekkür etti.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 7

Klip, geçtiğimiz yıl Rihanna henüz hamile değilken çekilmiş ve çiftin setteki samimi pozları ilişkilerini belgelemişti.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 8

Klibin resmi posterinde Rihanna'nın kırmızı duvaklı ve Rocky'nin takım elbiseli görüntüsü dikkat çekti.

Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi - 9

ASAP ROCKY'NİN TUTUKLANMASI

2021 yılının kasım ayında silahlı bir saldırıya karışan ve kendisinin de birine silah doğrulttuğu iddia edilen ASAP Rocky, çift Barbados'ta tatil yaparken gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı, 550 bin dolar değerindeki kefaletle üç saatten az bir sürede serbest bırakıldı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER