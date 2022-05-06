Rihanna ve ASAP Rocky'den evlilik söylentilerini artıran müzik klibi

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 12:43 - Son Güncelleme : 06.05.2022 - 13:00
Sosyal medya, ilk bebeklerini bekleyen Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin evlendiği söylentileriyle çalkalanıyor.
Rap şarkıcısının ‘D.M.B.’ klibinde oynayan Rihanna’nın kırmızı duvaklı sahnesi, çiftin evlendiği iddialarını artırdı.
Klipte, ASAP Rocky’nin ‘Marry Me’ (Benimle Evlen) Rihanna’nın ise ‘I Do’ (Evet Evlenirim) yazılı diş aksesuarları dikkat çekti.
Barbadoslu şarkıcı ve Rocky’nin evlendiği söylentilerini artıran klipte, çift sık sık samimi görüntüler verdi.
33 yaşındaki rap şarkıcısı, klibin duyurusunu sosyal medyada yaparken ilk defa yönetmenlik yaptığını ve bundan gurur duyduğunu dile getirdi. Klipte kendisine eşlik eden sevgilisi Rihanna’ya da klipte yer aldığı ve ona motivasyon verdiği için teşekkür etti.
Klip, geçtiğimiz yıl Rihanna henüz hamile değilken çekilmiş ve çiftin setteki samimi pozları ilişkilerini belgelemişti.
2021 yılının kasım ayında silahlı bir saldırıya karışan ve kendisinin de birine silah doğrulttuğu iddia edilen ASAP Rocky, çift Barbados'ta tatil yaparken gözaltına alınmıştı.
Şarkıcı, 550 bin dolar değerindeki kefaletle üç saatten az bir sürede serbest bırakıldı.