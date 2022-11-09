Rihanna'dan annelik yorumu

Son yıllarda güzellik ve iç giyim markasına odaklanan ve geçtiğimiz mayıs ayında anne olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, annelik hakkında ilk kez konuştu.
Şu sıralar iç giyim markası Savage X Fenty’nin defilesine hazırlık yapan şarkıcı Entertainment Tonight’a bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyledi.
Rapçi ASAP Rocky ile ilk kez bebek sahibi olan 34 yaşındaki şarkıcı, “Sabahları yüzündeki şaşkınlığın görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” açıklamasında bulundu.
Bebeğine bazen şarkı söylediğini söyleyen yıldız “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” dedi.
Şarkıcı “Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir ama çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var” dedi.
Projeleriyle ilgili kesin bir açıklamada bulunan şarkıcı, ‘Fenty Baby’nin ufukta olduğunu söyledi. Şarkıcının Fenty Beauty, Savage X Fenty ve Fenty Skin adlı güzellik ve iç çamaşırı markaları bulunuyor.
Bebeğinin hala açıklamayan yıldızın, son dönemde taktığı ‘D’ harfli kolye ile ipucu verdiği düşünülüyor.
Öte yandan, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleriyle kariyerine hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Savage X Fenty’nin defilesinde modellik yapacağı duyuruldu. Markanın erkekler için tasarlanan koleksiyonu için podyumda yürüyecek olan oyuncu, markanın ilk erkek model yüzü olacak.
Yakında izleyiciyle buluşacak olan 40 dakikalık Savage X Fenty şov için heyecanlı olduğunu belirten yıldız, “Bebek sahibi olduktan iş hayatına ilk dönüşüm” demişti.
Depp’in yanı sıra Cara Delevingne, Irina Shayk, Taraji P Henson, Sheryl Lee Ralph, Winston Duke, Marsai Martin, Anitta ve Burna Bo gibi ünlü isimler de yer alacak.
Uzun bir aranın ardından ilk şarkısını piyasaya süren Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever filmi için Lift Me Up şarkısını seslendirdi.
Şarkıcının müzikteki beş yıllık sessizliğini bozduğu ‘Lift Me Up’ şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya yükseldi. Barbadoslu şarkıcıya, Black Panther: Wakanda Forever filmi için söylediği şarkısıyla şimdiden En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar adayı gözüyle bakılıyor.