Rihanna'dan hamilelik stili açıklaması: Vücudum harika şeyler yapıyor, bundan utanacak değilim

"ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU"

Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten şarkıcı, partneri ASAP Rocky için “Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim” dedi.

Partneri için “Zamanla benim ailem oldu” diyen müzisyen, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını paylaştı. İlişkilerindeki en sevdiği şeyin ‘şeffaflık’ olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirdi.