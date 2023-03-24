Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi

Rihanna’nın güvenlik ekibinin polisi araması üzerine şahıs tutuklandı. TMZ'nin haberine göre, evden uzaklaşması istenen adamın hiçbir yasayı çiğnemediği bildirildi. Olayın yaşandığı esnada şarkıcının evde olup olmadığı bilinmiyor.

2018 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Eduardo Leon adındaki bir adam Rihanna'nın Los Angeles'taki evine girmiş hatta en az bir gün evde vakit geçirmişti.