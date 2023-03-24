Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi

Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, Oscar'daki performansıyla gündeme gelmişti. ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan ve ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Rihanna'nın evine bir adam girmeye çalıştı.
Ünlü şarkıcının evine girmeye çalışan bir adam polis tarafından tutuklandı. Şarkıcının Los Angeles'taki evine giren kimliği belirsiz adamın şarkıcıya evlenme teklif etmek istediği belirtildi.
Rihanna’nın güvenlik ekibinin polisi araması üzerine şahıs tutuklandı. TMZ'nin haberine göre, evden uzaklaşması istenen adamın hiçbir yasayı çiğnemediği bildirildi. Olayın yaşandığı esnada şarkıcının evde olup olmadığı bilinmiyor.
2018 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Eduardo Leon adındaki bir adam Rihanna'nın Los Angeles'taki evine girmiş hatta en az bir gün evde vakit geçirmişti.
Barbadoslu şarkıcı, Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmine özel hazırladığı "Lift Me Up" adlı şarkısını Oscar Töreni'nde canlı olarak seslendirmişti.