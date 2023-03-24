Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi

İkinci çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın başı saplantılı hayranıyla dertte. Yıldızın evine girmeye çalışan bir hayranı polis tarafından tutuklandı.

Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi - 1

Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan ve ikinci kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, Oscar'daki performansıyla gündeme gelmişti. ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan ve ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Rihanna'nın evine bir adam girmeye çalıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi - 2

EVLENME TEKLİFİ ETMEK İSTEDİ

Ünlü şarkıcının evine girmeye çalışan bir adam polis tarafından tutuklandı. Şarkıcının Los Angeles'taki evine giren kimliği belirsiz adamın şarkıcıya evlenme teklif etmek istediği belirtildi.

Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi - 3

Rihanna’nın güvenlik ekibinin polisi araması üzerine şahıs tutuklandı. TMZ'nin haberine göre, evden uzaklaşması istenen adamın hiçbir yasayı çiğnemediği bildirildi. Olayın yaşandığı esnada şarkıcının evde olup olmadığı bilinmiyor.

2018 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Eduardo Leon adındaki bir adam Rihanna'nın Los Angeles'taki evine girmiş hatta en az bir gün evde vakit geçirmişti.

Rihanna'nın başı hayranıyla dertte: Evlenme teklifi etmek istedi - 4

OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE İLK KEZ SAHNE ALDI

Barbadoslu şarkıcı, Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmine özel hazırladığı "Lift Me Up" adlı şarkısını Oscar Töreni'nde canlı olarak seslendirmişti.

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