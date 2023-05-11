Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, bir yaşındaki oğlunun adını sonunda paylaştı. Şarkıcı, oğlunun ismi için ünlü hip hop grubundan ilham aldı.

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 1

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 2

Bebeğini gözlerden uzak büyüten Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu duyurmuştu.

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 3

Oğlunun fotoğraflarını artık sık sık sosyal medya hesabında paylaşan yıldız oğlunun adını sır gibi saklamıştı ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismi açıkladı.

ASAP Rocky ve Rihanna'nın oğlunun adı: RZA Athelston Mayers

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 4

35 yaşındaki şarkıcı oğlunun ismi için ise ünlü hip hop efsanesi Wu-Tang Clang'den ilham aldı.

Grubun üyesi olan rapçi RZA'dan ilham alan yıldızı ve partneri Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giydi.

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 5

HAMİLELİK STİLİYLE KONUŞULUYOR

Öte yandan, Rihanna hamilelik stiliyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak vintage Chanel kıyafetiyle objektif karşısına geçen yıldız, katıldığı etkinliklerdeki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor.

Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı - 6

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Müzik kariyerinde başarılı bir konuma sahip olan Rihanna, Hollywood'a da adım attı. Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği açıklandı.

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER