Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almış ve ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Bebeğini gözlerden uzak büyüten Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu duyurmuştu.
Oğlunun fotoğraflarını artık sık sık sosyal medya hesabında paylaşan yıldız oğlunun adını sır gibi saklamıştı ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismi açıkladı.
ASAP Rocky ve Rihanna'nın oğlunun adı: RZA Athelston Mayers
35 yaşındaki şarkıcı oğlunun ismi için ise ünlü hip hop efsanesi Wu-Tang Clang'den ilham aldı.
Grubun üyesi olan rapçi RZA'dan ilham alan yıldızı ve partneri Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giydi.
Öte yandan, Rihanna hamilelik stiliyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
Son olarak vintage Chanel kıyafetiyle objektif karşısına geçen yıldız, katıldığı etkinliklerdeki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor.
Müzik kariyerinde başarılı bir konuma sahip olan Rihanna, Hollywood'a da adım attı. Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği açıklandı.
CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.