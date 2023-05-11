Rihanna'nın oğlunun adı ortaya çıktı

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Müzik kariyerinde başarılı bir konuma sahip olan Rihanna, Hollywood'a da adım attı. Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği açıklandı.

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.