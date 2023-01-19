Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorum

Ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky, ilk kez babalığı hakkında konuştu. Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile 13 Mayıs 2022’de bir erkek çocuğu dünyaya gelen ASAP Rocky, Apple Mucis’in radyo programında, babalığın “açıklanamaz” olduğunu söyledi.
“Ben artık kulübümüzün bir üyesiyim, babalar kulübü” diyen ünlü şarkıcı, “Şimdi tam zamanlı babayım” ifadesini kullandı.
Ailesini görmenin mutluluk kaynağı olduğunu belirten rapçi, "Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor, çünkü tamamen farklı bir bakış açım var” şeklinde konuştu.
“Dürüst olmak gerekirse, ailenizin yanına ve bebeğinizin yanına gitmenize yardımcı oluyor" diyen Rocky, “Açıklayamam bile dostum. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım” ifadesini kullandı.
Sevgilisi Rihanna’nın 13 Şubat’ta gerçekleşecek Super Bowl’daki devre arası şovu hakkında da konuşan Rocky, “Çok heyecanlıyım. Bu çok büyük, inanılmaz bir olay. Sevgilimin yeniden müziğe dönmesinden dolayı çok mutluyum. Açıkçası ben diğer herkesten daha fazla heyecanlıyım” dedi.
Ünlüler dünyasınınn en çok merak edilen aileleri arasına giren Rihanna ve ASAP Rocky, bugüne kadar bebeklerinin adını açıklamadı. Rihanna, bebeğinin yüzünü ilk kez aralık ayında sosyal medya hesabında göstermişti.
Takipçileri, küçük bebeği rap şarkıcısı ASAP Rocky'ye benzetmişti.
Rihanna, daha önce annelik hakkında yaptığı açıklamada “Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” demişti.
Bebeğine bazen şarkı söylediğini belierten yıldız “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” demişti.
Şarkıcı “Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir ama çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var” diye konuşmuştu.
Bebeğinin adını hala açıklamayan yıldızın, son dönemde taktığı ‘D’ harfli kolye ile ipucu verdiği düşünülmüştü.
Rihanna, 2020'de markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkında söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.