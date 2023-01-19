Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky: Her gün eve, cennete geliyorum

Rihanna, daha önce annelik hakkında yaptığı açıklamada “Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” demişti.

Bebeğine bazen şarkı söylediğini belierten yıldız “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” demişti.