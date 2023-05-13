Rita Ora gizli nikahın sebebini açıkladı: Ya o zaman olacaktı ya da sonsuza kadar bekleyecektik

"BUNU GİZLİ TUTMAK İSTEDİM"

Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister. Ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" dedi.