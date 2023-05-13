Rita Ora gizli nikahın sebebini açıkladı: Ya o zaman olacaktı ya da sonsuza kadar bekleyecektik

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
Ünlü çiftten Ora, birkaç ay önce Heart Radio Breakfast'a katılarak Waititi'yle evlendiğini doğrulamıştı.
Ünlü şarkıcı, bu olayı mükemmel ve tam da istediğim gibi diye nitelendirmişti.
Son olarak Glamour dergisine röportaj veren Rita Ora, Yeni Zelandalı sinemacının kendisine nasıl evlenme teklif ettiğine dair yeni ayrıntılardan bahsetti.
Waititi'nin kendisine evlenme teklif ederken dizlerinin üstüne çökmediğini söyleyen şarkıcı, "Daha ziyade 'Seninle evlenmek istiyorum. Hadi evlenelim' gibiydi" diye anlattı.
Büyük bir düğün yapma fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyen Rita Ora, "Bazı kadınlar o gün gerçekten özel ilgi görmek ister. Ve herkes farklı. Ve sanırım benim için işimden dolayı her şey çok ilgi odaklı. Bunu gizli tutmak istedim çünkü hayatım ve kariyerim öyle değil" dedi.
Rita Ora, röportajında; düğünlerini Waititi'nin çocukları da katılabilsin diye, albüm çalışmaları arasında iki-üç günde planladığını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Ya o zaman olacaktı ya da sonsuza kadar beklemek zorunda kalacaktık. Üvey çocuklarım olmadan bunu yapmak istemedim. Biz de bir yolunu bulduk ve evlendik. Ve mükemmel oldu" diyerek ailesinin törene bir program üzerinden sanal olarak katıldığını da ekledi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' adlı programa katılan Rita Ora (32), eşinin aldığı yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmemişti.
Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yapmıştı.