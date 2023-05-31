Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı

Geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Rita Ora ile Taika Waititi, ilk kez birlikte bir kapak çekiminde yer aldı. Vogue'un Avustralya edisyonu için kamera karşısına geçen ünlü çift, evlilikleri hakkında konuştu.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 1

Birkaç ay önce yönetmen Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıklayan Rita Ora, eşiyle Vogue dergisinin Avustralya edisyonu için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 2

2021 yılından bu yana aşk yaşayan ünlü çift, verdikleri röportajda; başarılı evliliklerinin sırrının birbirlerine zaman ayırmak olduğunu açıkladı.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 3

47 yaşındaki Waititi, "Evlilik ve ilişkilerin püf noktası, birlikte takılmak istediğiniz kişiyi bulmak ve bunu doğru yaptığınızdan emin olmak" dedi.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 4

"BAZI ŞEYLERDEN FEDAKARLIK ETMELİSİNİZ"

32 yaşındaki Kosova asıllı Britanyalı pop yıldızı Rita Ora da "Bu, bazı şeylerden fedakârlık etmek ve birbirinize zaman ayırmakla ilgili, özellikle de ilişkide iki meşgul insan varsa... Eğer birini gerçekten önemsiyorsanız bunu çözersiniz" ifadelerini kullandı.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 5

"EN İYİ ARKADAŞIMLA BİR ŞEYLER YAPMAK BENİM İÇİN RAHATLATICI OLUYOR"

Rita Ora'nın yanındayken kendini rahat ve huzurlu hissettiğini de itiraf eden  Waititi, "En iyi arkadaşımla bir şeyler yapmak benim için rahatlatıcı oluyor. Birbirimize karşı daha rahatız ve şakalaşabiliyoruz ama gerektiğinde de ciddileşebiliyoruz" dedi.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 6

İLHAM KAYNAĞININ EŞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Rita Ora, gelecek ay yayımlanacak yeni albümü You & I'ın arkasındaki en büyük ilham kaynağının eşi Taika Waititi olduğunu açıkladı.

Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı - 7

"BU FOTOĞRAFLAR UZUN SÜRE SAKLANACAK"

Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozlar için "Bence bu fotoğraflar uzun süre saklanacak. Arkadaş ve partner olarak aramızdaki gerçekliği yakalamak istedim. Zamanda bir anı yakalamak" yorumunda bulundu.

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