Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı

"EN İYİ ARKADAŞIMLA BİR ŞEYLER YAPMAK BENİM İÇİN RAHATLATICI OLUYOR"

Rita Ora'nın yanındayken kendini rahat ve huzurlu hissettiğini de itiraf eden Waititi, "En iyi arkadaşımla bir şeyler yapmak benim için rahatlatıcı oluyor. Birbirimize karşı daha rahatız ve şakalaşabiliyoruz ama gerektiğinde de ciddileşebiliyoruz" dedi.