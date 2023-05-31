Rita Ora ile Taika Waititi mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı

Birkaç ay önce yönetmen Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıklayan Rita Ora, eşiyle Vogue dergisinin Avustralya edisyonu için kamera karşısına geçti.
2021 yılından bu yana aşk yaşayan ünlü çift, verdikleri röportajda; başarılı evliliklerinin sırrının birbirlerine zaman ayırmak olduğunu açıkladı.
47 yaşındaki Waititi, "Evlilik ve ilişkilerin püf noktası, birlikte takılmak istediğiniz kişiyi bulmak ve bunu doğru yaptığınızdan emin olmak" dedi.
32 yaşındaki Kosova asıllı Britanyalı pop yıldızı Rita Ora da "Bu, bazı şeylerden fedakârlık etmek ve birbirinize zaman ayırmakla ilgili, özellikle de ilişkide iki meşgul insan varsa... Eğer birini gerçekten önemsiyorsanız bunu çözersiniz" ifadelerini kullandı.
Rita Ora'nın yanındayken kendini rahat ve huzurlu hissettiğini de itiraf eden Waititi, "En iyi arkadaşımla bir şeyler yapmak benim için rahatlatıcı oluyor. Birbirimize karşı daha rahatız ve şakalaşabiliyoruz ama gerektiğinde de ciddileşebiliyoruz" dedi.
Rita Ora, gelecek ay yayımlanacak yeni albümü You & I'ın arkasındaki en büyük ilham kaynağının eşi Taika Waititi olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği pozlar için "Bence bu fotoğraflar uzun süre saklanacak. Arkadaş ve partner olarak aramızdaki gerçekliği yakalamak istedim. Zamanda bir anı yakalamak" yorumunda bulundu.