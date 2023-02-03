Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini duyurdu

"HER ŞEYİN GERÇEKTEN DOĞRU HİSSETTİRMESİNİ İSTEDİM"

Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yaptı.



Ünlü şarkıcı, sözlerine; "Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkana götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim" diye devam etti.