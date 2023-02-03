Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini duyurdu

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
Ora, bu fotoğrafı, "Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcının parmağındaki alyansı dikkat çekmişti.
Rita Ora'nın bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ikilinin gizlice evlendiği ileri sürülmüştü.
Tüm bunların ardından Rita Ora, aylar sonra Taika Waititi ile haklarında çıkan iddiaları doğruladı.
'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' adlı programa katılan Rita Ora (32), eşinin aldığı yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmedi.
Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yaptı.
Ünlü şarkıcı, sözlerine; "Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkana götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim" diye devam etti.
İngiltere merkezli kuyumcu Steven Stone'dan Maxwell Stone'a göre, Rita Ora'nın yüzüğü 500 bin dolar (yaklaşık 9 milyon 400 bin TL) değerinde olabilir.
Page Six Style'a konuşan Stone, "Bu yüzük 10 karatlık yeşil Kolombiya zümrüdü içeriyor. Kolombiya zümrütleri genellikle dünyanın en pahalı zümrütleridir, güzel renk derinlikleriyle bazen parlıyor gibi görünebilirler. Zümrütler her zaman nişan yüzüğü için sembolik bir seçimdir, çünkü eski çağlardaki insanlar zümrütleri iyi şans vaadi olarak düşünmüşlerdir" dedi.
Öte yandan Taika Waititi (47), 2011'de yapımcı Chelsea Winstanley ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da sessiz sedasız boşanmıştı. Waititi ve Wistanley'in 'Matewa' ve 'Te Hinekahu' adında iki tane çocuğu bulunuyor.