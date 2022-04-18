Rita Ora'dan 5 milyon sterlinlik anlaşma: Prada'nın yüzü olacak

The Sun gazetesine şarkıcıyla ilgili konuşan bir kaynak, “Rita'nın görünümü ikoniktir. O uluslararası bir süperstar; müzikleri, filmleri ve televizyon şovlarıyla birçok iyi ismi de geride bırakıyor” dedi.

Öte yandan şarkıcı, daha önce de Rimmel ve Adidas'ın kampanya yüzü olmuştu. Dolayısıyla bu anlaşma, Ora'nın ilk büyük marka işbirliği olmayacak.

Aryıca moda dünyasına yabancı olmayan Ora'nın, 'Rora Republic' adında kendine ait bir giyim markası var.