Rita Ora'dan 5 milyon sterlinlik anlaşma: Prada'nın yüzü olacak

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 10:51
İngiliz şarkıcı Rita Ora, moda devi Prada'nın yüzü olacağı büyük bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
31 yaşındaki şarkıcı, kırmızı halılarda görmeye alışık olduğumuz ve dikkatleri daima üzerine çekebilen bir isim.
Ora, özellikle son yıllarda katıldığı etkinliklerde İtalyan moda devi Prada'nın parçalarını giyiyor ve markanın davetlerini hiç kaçırmıyordu.
Bu nedenle markanın, iyi ilişkiler kurduğu Ora'yla yüzü olması için anlaşma yapması sürpriz olmadı.
Şarkıcı, marka ile 5 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı.
Markanın önemli temsilcileri de şarkıcıyla yapılan bu anlaşma için Ora'nın iyi bir isim olduğunu düşündüklerini belirterek, "Mükemmel bir uyum" şeklinde konuştu.
The Sun gazetesine şarkıcıyla ilgili konuşan bir kaynak, “Rita'nın görünümü ikoniktir. O uluslararası bir süperstar; müzikleri, filmleri ve televizyon şovlarıyla birçok iyi ismi de geride bırakıyor” dedi.
Öte yandan şarkıcı, daha önce de Rimmel ve Adidas'ın kampanya yüzü olmuştu. Dolayısıyla bu anlaşma, Ora'nın ilk büyük marka işbirliği olmayacak.
Aryıca moda dünyasına yabancı olmayan Ora'nın, 'Rora Republic' adında kendine ait bir giyim markası var.
Ora, yakın zamanda bir başka açıklama daha yaparak, stil konusunda Madonna ve Tina Turner gibi isimlerden ilham aldığını söylemişti.
Vogue dergisine konuşan şarkıcı, bu isimlerle ilgili, “Onlar, müzik, moda ve performans konusunda sürekli risk almam için bana ilham oluyorlar” demişti.