Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı

Ünlü isimler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katıldı. Aralarında Barış Arduç, Burak Özçivit, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi isimlerin katıldığı ve Tarkan'ın sahne aldığı törende talihsiz bir olay yaşandı.

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