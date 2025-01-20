Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı
Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimlerin katıldığı Riyad'daki ödül töreninde, şarkıcı Elissa'nın silikonları patladı. Şarkıcının zor anlar yaşadığı ve töreni apar topar terk ettiği öğrenildi.
Ünlü isimler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katıldı. Aralarında Barış Arduç, Burak Özçivit, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi isimlerin katıldığı ve Tarkan'ın sahne aldığı törende talihsiz bir olay yaşandı.