Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimlerin katıldığı Riyad'daki ödül töreninde, şarkıcı Elissa'nın silikonları patladı. Şarkıcının zor anlar yaşadığı ve töreni apar topar terk ettiği öğrenildi.

Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı - 1

Ünlü isimler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katıldı. Aralarında Barış Arduç, Burak Özçivit, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi isimlerin katıldığı ve Tarkan'ın sahne aldığı törende talihsiz bir olay yaşandı.

TÖRENDEN YANSIYANLAR

N-LIFE HABERLERİ

Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı - 2

Lübnanlı şarkıcı Elissa’nın silikonları patladı. 52 yaşındaki Elissa, törende zor anlar yaşadı.

Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı - 3

Silikonlardan birinin patlaması sonucu rahatsızlanan sanatçı, görevlilerin yardımıyla apar topar tören alanından ayrıldı ve hastaneye götürüldü.

Riyad'daki ödül töreninde şarkıcının silikonları patladı! Apar topar törenden ayrıldı - 4

Elissa’nın töreni siyah bir örtüyle terk ettiği öğrenildi. Şarkıcının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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