Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama

TÖRENDE ÖDÜL VERDİ

Öte yandan Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yyuncu aynı zamanda törende sahneye çıkıp sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de verdi. Oyuncu, Arapça "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek konuşmasına başladı.