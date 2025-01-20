Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimler Riyad'da düzenlenen prestijli bir törende boy gösterdi. Hollywood yıldızlarının da katıldığı törende Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tartıştığı görünüler gündem olmuştu. Ünlü çiftten açıklama geldi.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 1

Ünlü isimler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katıldı.

Törene oyuncu Anthony Hopkins, yönetmen Mike Flanagan, oyuncu eşi Kate Siegel, oyuncu Martin Lawrence, Amanda Seyfried, sanatçı Andrea Bocelli ve yönetmen Guy Ritchie gibi isimler katıldı. Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, gecede Yılın Kişisi ödülünü aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 2

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti de Joy Awards'ın kırmızı halısında boy gösterdi. Ödül törenine ilk kez katıldığını belirten Fahriye Evcen, Riyad'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 3

Ödül töreninde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in tartıştığı iddia edilmişti.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 4

Magazin Burada'nın haberine göre, Özçivit ve Evcen, “Bizim için anlamlı bir geceydi, gittik geldik” ifadelerini kullandı.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 5

"NEDEN KISKANAYIM?"

Özçivit’in hayranlarının yoğun ilgisi üzerine, Fahriye Evcen’e eşini kıskanıp kıskanmadığını soruldu. Evcen, “Yok canım, neden kıskanayım? Seviyorlar, izliyorlar, bunlar güzel şeyler” yanıtını verdi

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 6

"BENİ SİNİRLENDİREN BAŞKA BİR ŞEYDİ"

Özçivit, tartışma söylentilerine de açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, “Orada beni sinirlendiren başka bir şeydi. Onun tartışmasını yapıyorduk Fahriye ile. Yoksa eşimle neden tartışalım ki?” diye konuştu.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 7

TÖRENDE ÖDÜL VERDİ

Öte yandan Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yyuncu aynı zamanda törende sahneye çıkıp sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü de verdi. Oyuncu, Arapça "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek konuşmasına başladı.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 8

Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı canlandıran Afra Saraçoğlu da katıldı.

Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama - 9

Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel ise şık elbisesiyle törende beğeni topladı.

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