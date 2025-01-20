Riyad'daki tartışma görüntüleri gündem olmuştu! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den açıklama
Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen gibi ünlü isimler Riyad'da düzenlenen prestijli bir törende boy gösterdi. Hollywood yıldızlarının da katıldığı törende Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tartıştığı görünüler gündem olmuştu. Ünlü çiftten açıklama geldi.
Ünlü isimler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a katıldı.
Törene oyuncu Anthony Hopkins, yönetmen Mike Flanagan, oyuncu eşi Kate Siegel, oyuncu Martin Lawrence, Amanda Seyfried, sanatçı Andrea Bocelli ve yönetmen Guy Ritchie gibi isimler katıldı. Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, gecede Yılın Kişisi ödülünü aldı.