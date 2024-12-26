Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı
Aynı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey'in aşk yaşadığı iddia edildi.
İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide "Nusret" karakterine hayat veren oyuncu, rol arkadaşı Sera Kutlubey ile aşk yaşıyor.
Kutlubey dizide "Nehir" karakterine hayat veriyor.
İddialara göre ikilinin aşkı, Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.
Sera Kutlubey, Zalim İstanbul, İyilik ve Babam ve Ailesi gibi yapımlarla tanınıyor.