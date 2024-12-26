Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı

Aynı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 1

İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide "Nusret" karakterine hayat veren oyuncu, rol arkadaşı Sera Kutlubey ile aşk yaşıyor.

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 3

Kutlubey dizide "Nehir" karakterine hayat veriyor.

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 4

İddialara göre ikilinin aşkı, Enis Arıkan’ın Hayalperest oyununun galasında gün yüzüne çıktı.

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 5

Sera Kutlubey, Zalim İstanbul, İyilik ve Babam ve Ailesi gibi yapımlarla tanınıyor.

Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 6
Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 7
Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 8
Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 9
Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 10
Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey’e kaptırdı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER