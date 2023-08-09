Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı

Robert De Niro'nun 19 yaşında hayatını kaybeden torunu Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni açıklandı. New York Adli Tıbbı'na göre ölüm "kazayla" gerçekleşti.

Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı - 1

Robert De Niro'nun 19 yaşında hayatını kaybeden torunu Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni açıklandı.

Ölümünden bir ay sonra duyurulan otopsi raporuna göre Rodriguez, yanlışlıkla içinde en güçlü ağrı kesicilerden olan fentanil de dahil bir grup ilacı aşırı dozda kullanmaktan hayatını kaybetti.

2 Temmuz'da evinde ölü bulunan Rodriguez'in yanında "beyaz bir toz" ve ilaçlar olduğu kayda geçmişti. New York Adli Tıbbı, ölümü "kazayla" olarak değerlendirdi.

Otopsi raporunda 19 yaşındaki gencin, aralarında panik atak ve anksiyete karşıtı olmak üzere altı farklı ilacın "toksik etkisi"nden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı - 2

Gencin ölümünü ilk olarak annesi Drena De Niro, sosyal medyadan duyurmuştu. Drena De Niro, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı.

Instagram hesabında oğlunun fotoğrafıyla birlikte açıklama metni paylaşan anne De Niro, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" demişti.

51 yaşındaki aktris, Carlos Mare ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun ardından mesajını, "Çok derinden sevildin ve takdir edildin. Keşke sadece bu aşk seni kurtarabilseydi. Çok üzgünüm bebeğim" diye bitirmişti.

Robert De Niro da torununun ani ölümüyle ilgili, "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı - 3

DEDESİ GİBİ OYUNCUYDU

Dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu oynamıştı.
Leandro aynı zamanda 2005 yapımı "The Collection"da ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime"de de annesi ile birlikte rol almıştı.

Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı - 4

KARISININ ÇOCUĞUNU NÜFUSUNA GEÇİRDİ

Yedi çocuğu olan Robert De Niro, 1976'da evlendiği Diahnne Abbott'ın kızı Drena'yı evlat edinerek soyadını vermişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya gelmişti. De Niro’nun 1988’de model Toukie Smith ile başlayan ilişkisinde ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry, 1995 yılında ilişkisinde taşıyıcı anne aracılığıyla doğmuştu.

Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı - 5

79 YAŞINDA 7 ÇOCUK BABASI

De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile olmuş, oğulları Elliot’un 1998’de doğmuştu. Aynı yıl boşanan çift, 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başarmıştı. Hightower ve De Niro'nun, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti. İkili, 2018’de boşanmıştı.

79 yaşındaki De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen ile birlikteliğinden Gia Virginia Chen De Niro adını verdikleri kızı mayıs ayında dünyaya geldi.

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