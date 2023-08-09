Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı

Robert De Niro'nun 19 yaşında hayatını kaybeden torunu Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni açıklandı.

Ölümünden bir ay sonra duyurulan otopsi raporuna göre Rodriguez, yanlışlıkla içinde en güçlü ağrı kesicilerden olan fentanil de dahil bir grup ilacı aşırı dozda kullanmaktan hayatını kaybetti.

2 Temmuz'da evinde ölü bulunan Rodriguez'in yanında "beyaz bir toz" ve ilaçlar olduğu kayda geçmişti. New York Adli Tıbbı, ölümü "kazayla" olarak değerlendirdi.

Otopsi raporunda 19 yaşındaki gencin, aralarında panik atak ve anksiyete karşıtı olmak üzere altı farklı ilacın "toksik etkisi"nden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.