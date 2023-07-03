Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez, ani ölümüyle De Niro ailesini sarstı.

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti - 1

Robert De Niro ve ailesi, ani ölüm acısıyla sarsıldı. Ünlü aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor. 

Instagram hesabında oğlunun fotoğrafıyla birlikte açıklama metni paylaşan anne De Niro, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti - 2

51 yaşındaki aktris, Carlos Mare ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun ardından mesajını, "Çok derinden sevildin ve takdir edildin. Keşke sadece bu aşk seni kurtarabilseydi. Çok üzgünüm bebeğim" diye bitirdi.

Dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu oynamıştı.

Leandro aynı zamanda 2005 yapımı "The Collection"da ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime"de de annesi ile birlikte rol almıştı.

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti - 3

KARISININ ÇOCUĞUNU NÜFUSUNA GEÇİRDİ

Yedi çocuğu olan Robert De Niro, 1976'da evlendiği Diahnne Abbott'ın kızı Drena'yı evlat edinerek soyadını vermişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya gelmişti. De Niro’nun 1988’de model Toukie Smith ile başlayan ilişkisinde ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry, 1995 yılında ilişkisinde taşıyıcı anne aracılığıyla doğmuştu.

Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti - 4

79 YAŞINDA 7 ÇOCUK BABASI

De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile olmuş, oğulları Elliot’un 1998’de doğmuştu. Aynı yıl boşanan çift, 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başarmıştı. Hightower ve De Niro'nun, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti. İkili, 2018’de boşanmıştı.

79 yaşındaki De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen ile birlikteliğinden Gia Virginia Chen De Niro adını verdikleri kızı mayıs ayında dünyaya geldi.

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