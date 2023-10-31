Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte

Martin Scorsese'nin yönettiği ve şimdilerde vizyonda olan Dolunay Katilleri filmiyle gündemde olan usta oyuncu Robert De Niro eski asistanı tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz ile suçlanıyor. Mahkemeye çıkan 80 yaşındaki aktör, suçlamaları reddetti.

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 1

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro'ya 2019 yılında eski asistanı Graham Chase Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Oyuncunun eski asistanı yıllarca "cinsiyet ayrımcılığına ve tacize" maruz kaldığını söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 2

Robinson, oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulundu ve De Niro'nun kendisine referans olmayı reddettiğini de dile getirmişti.

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 3

Şu sıralar Dolunay Katilleri filmiyle gündemde olan 80 yaşındaki aktör, dün New York'ta mahkemeye katıldı.

The Guardian'ın haberine göre, oyuncu Robinson'ın acil durumlarda aranacak kişilerden biri olduğunu ve zaman zaman çocuklarına özel günlerde kart göndermede kendisine yardım ettiğini söyledi.

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 4

"ÇOK TALEPKAR BİR PATRON"

Robinson'ın avukatları, jüriye De Niro'nun "çok talepkar bir patron" olduğunu söyledi.

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 5

Oyuncunun sevgilisi Tiffany Chen'in, Robinson ve De Niro'yu "kıskandığı" belirtildi ancak avukatlar, "Chase Robinson'ın, Bay De Niro'ya romantik açıdan hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.

De Niro ise bu iddialar karşısında "Bu hiç inanmamıştım ama şimdi geri dönüp bakınca aslında haklı olabilirmiş" ifadelerini kullandı.

Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte - 6

"BUNLARIN HEPSİ SAÇMALIK"

Robinson'ın avukatı oyuncuya, eski asistanının "dürüst bir çalışan" olup olmadığını sordu. De Niro "Şu an yaşadıklarımdan sonra hayır" cevabını verdi.

Tanıklık yapan oyuncunun sesini iki kez yükselttiği belirtildi. Oyuncu, kız arkadaşı Tiffany Chen ile yaşayacağı Manhattan'daki evin hazırlığında özensiz davranmasına rağmen eski asistanı Robinson'a iyi davrandığını söyledi. Oyuncu "Ona yerleri temizlemesini söylemedim elbette. Bunların hepsi saçmalık!" dedi.

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