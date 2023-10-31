Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte

Oyuncunun sevgilisi Tiffany Chen'in, Robinson ve De Niro'yu "kıskandığı" belirtildi ancak avukatlar, "Chase Robinson'ın, Bay De Niro'ya romantik açıdan hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.

De Niro ise bu iddialar karşısında "Bu hiç inanmamıştım ama şimdi geri dönüp bakınca aslında haklı olabilirmiş" ifadelerini kullandı.