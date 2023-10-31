Robert De Niro'nun başı eski asistanıyla dertte
Martin Scorsese'nin yönettiği ve şimdilerde vizyonda olan Dolunay Katilleri filmiyle gündemde olan usta oyuncu Robert De Niro eski asistanı tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz ile suçlanıyor. Mahkemeye çıkan 80 yaşındaki aktör, suçlamaları reddetti.
Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro'ya 2019 yılında eski asistanı Graham Chase Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Oyuncunun eski asistanı yıllarca "cinsiyet ayrımcılığına ve tacize" maruz kaldığını söylemişti.