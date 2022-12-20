Robert De Niro'nun evine hırsız girdi

Hollywood'un efsane oyuncularından Robert De Niro'nun New York'taki evine giren hırsızın Noel ağacının altındaki hediyeleri çalma teşebbüsü gündem oldu.

Robert De Niro'nun evine hırsız girdi - 1

Usta oyuncu Robert De Niro'nun New York’taki evine hırsız girdi. Hollywood efsanesinin evine giren kadın, oyuncunun Noel ağacının altındaki hediyeleri çalarken yakalandı.

Robert De Niro'nun evine hırsız girdi - 2

BBC’nin haberine göre oyuncunun Doğu Manhattan’da 65’inci Cadde’deki evine giren 30 yaşındaki Shanice Aviles adlı kadın, Noel ağacının altındaki hediye paketlerini çalmaya çalıştı.

Robert De Niro'nun evine hırsız girdi - 3

Alt kattan duyduğu sesler üzerine merdivenlerden inen 79 yaşındaki oyuncunun konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak soruştuma hala devam ediyor.

Robert De Niro'nun evine hırsız girdi - 4

ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Daha önce de benzer suçlardan birkaç kez tutuklanan Aviles’in evin De Niro’ya ait olduğunu bilmediği belirtildi.

İki Oscar ödülü oyuncu Manhattan’da doğdu ve orada yaşamaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

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