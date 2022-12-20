Robert De Niro'nun evine hırsız girdi

Usta oyuncu Robert De Niro'nun New York’taki evine hırsız girdi. Hollywood efsanesinin evine giren kadın, oyuncunun Noel ağacının altındaki hediyeleri çalarken yakalandı.
BBC’nin haberine göre oyuncunun Doğu Manhattan’da 65’inci Cadde’deki evine giren 30 yaşındaki Shanice Aviles adlı kadın, Noel ağacının altındaki hediye paketlerini çalmaya çalıştı.
Alt kattan duyduğu sesler üzerine merdivenlerden inen 79 yaşındaki oyuncunun konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak soruştuma hala devam ediyor.
Daha önce de benzer suçlardan birkaç kez tutuklanan Aviles’in evin De Niro’ya ait olduğunu bilmediği belirtildi.
İki Oscar ödülü oyuncu Manhattan’da doğdu ve orada yaşamaya devam ediyor.