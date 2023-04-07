Robert Downey Jr 58 yaşında: Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Robert Downey Jr, 58 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 3 çocuk babası ünlü oyuncu, kural bozdu.
Doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutlayan ünlü isim, küçük kızı ve oğlunun kendisinin saçlarını bir makineyle tıraş ettikleri eğenceli anları gözler önüne serdi.
Paylaştığı videoda doğum günü sabahı ailesinin kendisi için hazırladığı pastanın üzerindeki mumları üflediği görülen Robert Downey Jr, "Umarım bir gün büyümek zorunda kalmam" dedi.
Marvel evreninde "Iron Man"e hayat veren Robert Downey Jr'a; "İyi ki doğdun", "Nice mutlu yaşlara" gibi yorumlar geldi.
Robert Downey Jr, ilk evliliğini 1992 - 2004 yılları arasında Deborah Falconer ile gerçekleştirmişti. Ünlü ismin bu evliliğinden Indio adında bir oğlu bulunuyor.
Ünlü oyuncu, 2005'te de Susan Downey ile dünyaevie girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftin, Avri ve Exton adına biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu var.