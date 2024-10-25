Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse

Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr. Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "Tony Stark" gibi davranması hakkında konuştu. Usta oyuncu, Iron Man filmlerinde milyarder Tony Stark karakterine hayat vermişti.

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 1

Robert Downey Jr. ile Elon Musk'ın 2010 yapımı Marvel filmi Iron Man 2'de bir sahnede birlikte rol aldığını biliyor muydunuz?

Iron Man filminin senaristi Mark Fergus bir röpotajında Musk'ın "Tony Stark" karakterinin teknolojik becerilerine, küstahlıklarına ve genel olarak aceleci tavırlarına ilham verdiğini söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 2

Peki Downey Jr. gerçek hayatta Musk hakkında ne düşünüyor?

"Sherlock", "Zodiac" ve "Yenilmezler" gibi filmlerle tanınan 59 yaşındaki oyuncu, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk hakkında "Onunla sadece birkaç kez görüştüm, keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilseydi" ifadelerini kullandı.

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 3

Iron Man filminin senaristi Fergus, 2022 yılında "Tony Stark" karakterinin Musk, Donald Trump ve Steve Jobs'ın bir karışımı olduğunu söylemişti.

Senarist, Marvel karakteri için "Musk, Jobs'ın parlak zekasını ve Trump'ın şovmenliğini almış gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 4

TRUMP'A DESTEK VERDİ

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a desteği sürüyor. Ünlü milyarder halkı sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlara her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Bu teklif, 5 Kasım'daki seçimlere kadar geçerli olacak.

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 5

MUSK'IN HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan film çekilecek. Filmin yönetmen koltuğu Siyah Kuğu, Bir Rüya İçin Ağıt ve son olarak Balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arofonsky'ye emanet.

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.

Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse - 6

MARVEL EVRENİNE GERİ DÖNÜYOR

Robert Downey Jr. Doctor Doom rolüyle Marvel Sinema Evreni'ne geri döneceğini açıklamıştı. Filmin adı ise Avengers: Doomsday olacak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.

Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranlar onun Iron Man/Tony Stark olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam Victor von Doom olarak geri dönüşünü ise hiçkimse beklemiyordu.

Downey, Tony Stark rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı "Iron Man" filminde canlandırdı.

Sonraki 11 yıl boyunca Downey, "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captian America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" dahil olmak üzere 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.

DAHA FAZLA GÖSTER