Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse

MUSK'IN HAYATI FİLM OLUYOR

Öte yandan, teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan film çekilecek. Filmin yönetmen koltuğu Siyah Kuğu, Bir Rüya İçin Ağıt ve son olarak Balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arofonsky'ye emanet.

Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Isaacson, daha önce de Apple kurucusu Steve Jobs’ın biyografisini yazmıştı. Bu kitap da 2015’te "Steve Jobs" ismiyle sinemaya uyarlanmıştı.