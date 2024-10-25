Robert Downey Jr.'dan Elon Musk'a: Keşke davranışlarını biraz daha kontrol edebilse
Canlandırdığı "Iron Man" karakteriyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr. Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "Tony Stark" gibi davranması hakkında konuştu. Usta oyuncu, Iron Man filmlerinde milyarder Tony Stark karakterine hayat vermişti.
Robert Downey Jr. ile Elon Musk'ın 2010 yapımı Marvel filmi Iron Man 2'de bir sahnede birlikte rol aldığını biliyor muydunuz?
Iron Man filminin senaristi Mark Fergus bir röpotajında Musk'ın "Tony Stark" karakterinin teknolojik becerilerine, küstahlıklarına ve genel olarak aceleci tavırlarına ilham verdiğini söylemişti.