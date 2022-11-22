 Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi)

Marvel'in Tony Stark'ı, namıdiğer ‘Iron Man’ yani ‘Demir Adam’, Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. İmajını değiştiren tek ünlü Robert Downey Jr. değil. Kimi zamanı durdurmak kimi görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 1

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 2

Son olarak Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 3

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 4

Son dönemde başrollerini Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 5

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 6

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 7

Büşra Pekin

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 8

Büşra Pekin

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 9

40 yaşındaki Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 10

İLAYDA ALİŞAN

26 yaşındaki İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 11

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 12

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 13

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 14

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 15
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 16

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 17
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 18

ÇAĞATAY ULUSOY

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 19
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 20

FIRAT TANIŞ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 21
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 22

NEJAT İŞLER

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 23
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 24

DEMET EVGAR

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 25
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 26

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 27

HALİT ERGENÇ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 28
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 29

BENSU SORAL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 30

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 31
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 32

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 33

ŞÜKRAN OVALI

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 34
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 35

MUSTAFA SANDAL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 36
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 37

EDİS

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 38
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 39

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 40
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 41

BERGÜZAR KOREL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 42
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 43
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 44

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 45

GONCA VUSLATERİ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 46
Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 47

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 48

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 49

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 50

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 51

ELÇİN SANGU

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 52

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 53

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 54

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 55

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 56

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 57

MURAT BOZ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 58

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 59

SILA

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 60

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 61

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 62

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 63

FAHRİYE EVCEN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 64

HADİSE

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 65

ÖZCAN DENİZ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 66

ALMEDA ABAZİ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 67

ESRA EROL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 68

ŞEYMA SUBAŞI

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 69

TARKAN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 70

SEZEN AKSU

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 71

EBRU GÜNDEŞ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 72

BİRCE AKALAY

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 73

SİBEL CAN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 74

PNAR ALTUĞ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 75

DENİZ AKKAYA

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 76

GÜLŞEN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 77

EBRU ŞALLI

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 78

AYŞECAN TATARİ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 79

AJDA PEKKAN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 80

SEDA SAYAN

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 81

ÇAĞLA ŞIKEL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 82

HANDE YENER

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 83

GİZEM HATİPOĞLU

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 84

CEYDA ATEŞ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 85

DENİZ BAYSAL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 86

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 87

GÖKÇE BAHADIR

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 88

EMİNA SANDAL

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 89

İREM SAK

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 90

PETEK DİNÇÖZ

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 91

TUĞBA ÖZAY

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 92

TUVANA TÜRKAY

Robert Downey Jr'ın yeni imajı (Ünlülerin değişimi) - 93

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