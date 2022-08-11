Robin Williams'ın kızı Zelda Williams'ın arşivinden fotoğraflar

Haberler | 11.08.2022 - 07:20
Ünlü aktör Robin Williams'ın 31 yaşındaki kızı Zelda Williams, bahar temiziği yaparken bulduğu eski fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Robin Williams 2014 yılında intihar sonucu hayatına son vermişti. Zelda Williams, 2015'te verdiği bir röportajda, "Daha önce sahip olduğum eğlenceli ve mutlu hayata yeniden sahip olmam için çok çalışmam gerekecek" demişti.
Robin Williams'ın eşi Susan Schneider Williams, 2016 yılında verdiği bir röportajda, ünlü aktörün depresyon nedeniyle intihar etmediğini, Lewy cisimcikli demansla (Parkinson hastalığı demansı) mücadele ettiğini söylemişti.
Lewy cisimcikli demansı, aşırı protein depolanması sonucu beynin etkilenmesi ve bunun da davranışları, ruh halini ve hareketleri değiştirmesi şeklinde tanımlanıyor. Hastalığın belirtileri Parkinson ve Alzheimer hastalıklarıyla benzerlikler gösteriyor.
Eşinin davranışlarının Ekim 2013’te, ikinci evlilik yıldönümleri döneminde karın ağrısıyla birlikte değiştiğini söyleyen Williams, "Robin ve ben o zamana kadar altı yıldır birlikteydik, eşimin normal korku ve endişe çizgisini biliyordum. Korku ve endişesi yükselişe geçti ve korkutucu bir seviyede devamlı hale geldi. İşte tam da bu sıralarda hastalığı başlamıştı” diye konuşmuştu.
İntihar ettiği için Robin Williams'ı suçlamadığını belirten Susan Williams, "Şansı varsa Robin belki üç yıl yaşardı. Bunlar da çok zor yıllar olurdu. Muhtemelen de bir yere kapatılırdı" demişti.
Günaydın Vietnam, Ölü Ozanlar Derneği, Can Dostum, Mrs. Doubtfire filmlerinde başrol oynayan Williams, ABD'nin en popüler komedyen ve oyuncularından biriydi.