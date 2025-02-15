Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü
Yapay zeka sanatın her dalında karşımıza çıkmaya başladı. Demet Akalın'ın son video klibi tamamen yapay zeka yardımıyla hazırlandı. Klip düşük kalite ve gerçeklikten uzak tasarımlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Önce şarkı yazdı, resim yaptı, şimdi de klip çekti. Hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka, şimdi de bir video klibin başrolünde.
Demet Akalın'ın son video klibi tamamen yapay zeka ile oluşturuldu.