Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü

Yapay zeka sanatın her dalında karşımıza çıkmaya başladı. Demet Akalın'ın son video klibi tamamen yapay zeka yardımıyla hazırlandı. Klip düşük kalite ve gerçeklikten uzak tasarımlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü - 1

Önce şarkı yazdı, resim yaptı, şimdi de klip çekti. Hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka, şimdi de bir video klibin başrolünde.

Demet Akalın'ın son video klibi tamamen yapay zeka ile oluşturuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü - 2

Fakat Demet Akalın'ın "Affetmedim Kendimi" şarkısı için hazırlanan bu video klibi, yayınlanır yayınlanmaz eleştirilerin de hedefi oldu.

Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü - 3

Yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler, düşük kalite ve gerçeklikten uzak tasarımlar nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Özellikle Akalın'ın robotik ve doğallıktan uzak görüntüsü, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Sanatçının hayranları klibin bu haliyle profesyonellikten uzak olduğunu savundu.

Robotik Demet Akalın! Yapay zekalı klip sosyal medyanın diline düştü - 4

Geçtiğimiz aylarda Yeşim Salkım da bir video klibini tamamen yapay zeka yardımıyla hazırlamıştı.  "Ateş Böceği" şarkısı için yapılan bu video klip Akalın'ın aksine beğenilmişti.

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