Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler

HALK DA DESTEK İÇİN KONSERDEYDİ

U2 grubu, konser öncesi resmi hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, “Başkan Zelenski, bizi Ukrayna halkıyla dayanışma gösterisi olarak Kiev'de konser vermeye davet etti ve biz de bunu yapmaya geldik" dedi.

Öte yandan metroda gitar eşliğinde akustik konser veren ikiliye performansları sırasında, Rusya’ya karşı savaşmak için ülkenin ordusuna katılan ve askeri kıyafetler içindeki bir grup Ukraynalı da eşlik etti.