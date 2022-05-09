Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler

Haberler - ntv.com.tr | 09.05.2022 - 15:52 - Son Güncelleme : 09.05.2022 - 15:58
Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’dan Bono ve The Edge, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talebi üzerine dün Kiev metro istasyonunda sürpriz bir konser verdi.
İkili, ‘With or Without You’ ve ‘Angel of Harlem’ gibi klasikleşen eserlerini ve Ben E. King'in ‘Stand by Me’ (Yanımda ol) şarkısını seslendirdi.
Grubun solisti Bono, ‘Stand by Me’ şarkısını söylerken sözleri, ‘Stand by Ukraine’ (Ukrayna'nın yanında ol) olarak değiştirdi.
U2 grubu, konser öncesi resmi hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, “Başkan Zelenski, bizi Ukrayna halkıyla dayanışma gösterisi olarak Kiev'de konser vermeye davet etti ve biz de bunu yapmaya geldik" dedi.
Öte yandan metroda gitar eşliğinde akustik konser veren ikiliye performansları sırasında, Rusya’ya karşı savaşmak için ülkenin ordusuna katılan ve askeri kıyafetler içindeki bir grup Ukraynalı da eşlik etti.
Zelenski, kısa bir süre önce Grammy'de ABD'li müzisyenleri, performanslarını ve yeteneklerini savaş hakkındaki ‘gerçeği anlatmak’ için kullanmaları için çağrıda bulunmuştu.
Grubun performansı Zelenski'nin bu çağrısından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.
İşte U2 rock grubunun Ukrayna'ya destek olmak amacıyla verdiği konserden yansıyan görüntüler...