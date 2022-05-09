Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler

Haberler - ntv.com.tr | 09.05.2022 - 15:52 - Son Güncelleme : 09.05.2022 - 15:58

Rock grubu U2'nun üyeleri Bono ve The Edge, Ukrayna'ya destek olmak için Kiev metrosunda konser verdi. Ukrayna halkı da grubun sürpriz konserine teşekkür etmek amacıyla metro istasyonunda toplandı ve gruba eşlik etti.

Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 1

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’dan Bono ve The Edge, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talebi üzerine dün Kiev metro istasyonunda sürpriz bir konser verdi.

İkili, ‘With or Without You’ ve ‘Angel of Harlem’ gibi klasikleşen eserlerini ve Ben E. King'in ‘Stand by Me’ (Yanımda ol) şarkısını seslendirdi.

Grubun solisti Bono, ‘Stand by Me’ şarkısını söylerken sözleri, ‘Stand by Ukraine’ (Ukrayna'nın yanında ol) olarak değiştirdi.

Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 2

HALK DA DESTEK İÇİN KONSERDEYDİ

U2 grubu, konser öncesi resmi hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, “Başkan Zelenski, bizi Ukrayna halkıyla dayanışma gösterisi olarak Kiev'de konser vermeye davet etti ve biz de bunu yapmaya geldik" dedi.

Öte yandan metroda gitar eşliğinde akustik konser veren ikiliye performansları sırasında, Rusya’ya karşı savaşmak için ülkenin ordusuna katılan ve askeri kıyafetler içindeki bir grup Ukraynalı da eşlik etti.

Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 3

Zelenski, kısa bir süre önce Grammy'de ABD'li müzisyenleri, performanslarını ve yeteneklerini savaş hakkındaki ‘gerçeği anlatmak’ için kullanmaları için çağrıda bulunmuştu.

Grubun performansı Zelenski'nin bu çağrısından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 4

İşte U2 rock grubunun Ukrayna'ya destek olmak amacıyla verdiği konserden yansıyan görüntüler...

Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 5
Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 6
Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 7
Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 8
Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler - 9

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