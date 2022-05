Rock grubu U2'dan Ukrayna'ya destek: Kiev metrosunda konser verdiler

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’dan Bono ve The Edge, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin talebi üzerine dün Kiev metro istasyonunda sürpriz bir konser verdi.

İkili, ‘With or Without You’ ve ‘Angel of Harlem’ gibi klasikleşen eserlerini ve Ben E. King'in ‘Stand by Me’ (Yanımda ol) şarkısını seslendirdi.

Grubun solisti Bono, ‘Stand by Me’ şarkısını söylerken sözleri, ‘Stand by Ukraine’ (Ukrayna'nın yanında ol) olarak değiştirdi.